Seit 1979 betreibt die Bürgergemeinde Lüterkofen-Ichertswil die Kiesgrube Haulital. In den letzten 15 Jahren wurden pro Jahr im Mittel rund 29'000 Kubikmeter Kies abgebaut. Bei konstant bleibender jährlicher Abbaumenge reichen die Kiesreserven nur noch bis ins Jahr 2023. Deshalb soll nun die Kiesgrube gegen Osten erweitert werden. Die Erweiterung ist bereits als Vororientierung im kantonalen Richtplan festgelegt.

Neu soll ein Teil des Gebiets, der den Bedarf für die Jahre 2023 bis 2038 abdecken soll, in die Kategorie Festsetzung und ein weiterer Teil in die Kategorie Zwischenergebnis aufgenommen werden. Der restliche Teil verbleibt in der Kategorie Vororientierung. Die Aufnahme von Gebieten in die Kategorien Festsetzung und Zwischenergebnis erfordert eine Anpassung des kantonalen Richtplans, der aktuell noch bis 19. Dezember aufliegt. Die Planänderungen beschreibt ein beigefügter Bericht.

Laut Bericht sind die Kiesvorkommen in Richtung Osten gewaltig. Sondiert wurde, dass die Mächtigkeit des abbaubaren Kiesvorkommens 20 bis 25 Meter beträgt. Mit dem Gebiet Festsetzung stehen 620'000 Kubikmeter Kies zum Abbau bereit. Das nach 2038 abbaubare Gebiet soll gar insgesamt 1,26 Millionen Kubikmeter Kies enthalten. Das Gebiet der geplanten Erweiterung liegt vollständig im Wald.