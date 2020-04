Mit Bedauern zur Kenntnis genommen: Nach 13 Jahren kommt das Aus für das Cornfield Openair-Hotel

Nach 13 Jahren ist Schluss. Das "Cornfield Openair-Hotel" in Nennigkofen wird nicht mehr eröffnet. Das Maishotel wurde in all diesen Jahren von Herbert Schluep und Erika Bader Schluep mit viel Engagement geführt. Im Jahr 2015 wurde zum letzten Mal eine Betriebsbewilligung für fünf Jahre erteilt. Darum wurde dieses Jahr wieder ein Gesuch für die Jahre 2020 bis 2024 gestellt. Nachdem das Amt für Raumplanung die Bauherrschaft dazu aufforderte, das Baugesuch zu überarbeiten, wurde es aber zurückgezogen. Spielverderber ist das Raumplanungsgesetz (RPG) und Art. 24b. Darin geht es um nichtlandwirtschaftliche Betriebe ausserhalb der Bauzonen.

Geschäftsführer einsetzen geht nicht mehr

Als das Maishotel zum ersten Mal bei der grossen Scheune im Oberfeld eröffnet wurde, war Herbert Schluep noch Landwirt mit einem eigenem Betrieb. In der Zwischenzeit hat er diesen vollständig übergeben. Schon im Jahr 2015 dauerte es länger, bis die Bewilligung für das Maishotel durch die kantonalen Behörden ausgestellt wurde. Damals brauchte es eine zweite Ausschreibung des Baugesuches. Als Bauherrschaft wurden die neuen Besitzer des Hofes aufgeführt. Erika Bader Schluep und Herbert Schluep wurden als Geschäftsführer des Cornfield Openair genannt. Dies wurde damals noch so akzeptiert. «Das Amt für Raumplanung hat uns nun aber darauf aufmerksam gemacht, dass diese Lösung heute nicht mehr möglich ist», erklärt Herbert Schluep auf Anfrage. «Das Maishotel gilt als landwirtschaftlicher Nebenbetrieb und muss zwingend von den Bewirtschaftern selbst geführt werden», so Schluep. Es dürfte zwar Personal angestellt werden, die Hauptarbeit müsse aber von der Bewirtschafterfamilie erbracht werden. Die Arbeit an Geschäftsführer zu übergeben sei nicht möglich. Als problematisch werde zudem auch das Beizli angesehen, das jeweils in der Scheune betrieben wurde. «Ohne die Gastronomie kann das Maishotel aber nicht kostendeckend geführt werden», so Schluep deutlich.