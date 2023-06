Messen Brand in der Badi: Ein Feuer verwüstet die Wohnung des Bademeisters Wegen eines Brandes in der Wohnung des Bademeisters, die sich direkt auf dem Gelände des Schwimmbades befindet, können Thomas Aeschbacher und seine Familie momentan nicht mehr dort wohnen.

Thomas Aeschbacher wohnt in einem kleinen Paradies, so jedenfalls bezeichnet er seinen Wohnort direkt auf dem Gelände des Schwimmbads Messen. Doch in der Nacht auf der 23. Juni brach im Wintergarten ein Brand aus.

Der Bademeister konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle bringen - dank des frühen Erwachens seiner Frau. «Wir hatten Glück», sagt Thomas Aeschbacher gegenüber dem Regionalfernsehen Tele M1.

Die Badi kann trotz des Vorfalls weiterhin offen haben. Aeschbacher und seine Familie können jedoch vorläufig nicht in die Wohnung zurück. Die Brandursache wird noch abgeklärt. (cwu)