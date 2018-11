Martin Röthlisberger, aktuell müssen die Gemeinderäte in den Budgets wieder steigende Sozialausgaben durchwinken, oft mit der Faust im Hosensack. Welche Gründe gibt es für diesen Anstieg? Man muss sehen: Dank der starken sozialen Sicherung in der Schweiz haben wir keine grosse Verelendung. Die ist zwar vorhanden, es gibt Menschen, die sich am Rande der Gesellschaft bewegen. Aber dank der Sozialhilfe gibt es beispielsweise keine Gettos. Jede Person hat in der Schweiz die Möglichkeit, eine Hilfeleistung zu bekommen, was aber nach wie vor mit einer gewissen Scham besetzt ist. Und man darf nicht vergessen, es kann sehr schnell passieren, dass man hier landet. Es braucht nicht wahnsinnig viel. Beispielsweise? Die Statistik zeigt klar, Alleinerziehende bilden den grössten Anteil der Sozialhilfebezüger. In diesem Bereich liegt die Quote bei 27,5 Punkten. Das heisst, dass mehr als jede und jeder vierte Alleinerziehende Unterstützung von der Sozialhilfe benötigt. Sie haben vor einem Jahr die Leitung des Dienstes übernommen und haben gerade kürzlich das erste Budget verantwortet. Es wird teurer. Warum? Seitdem es den Dienst gibt, arbeiten wir mit einer Fallsteuerung, der sogenannten Bohren-Liste. Die Liste wurde von Ulrich Bohren entwickelt. Der ausgebildete Jurist und Sozialarbeiter berät selbstständig neue oder zu reorganisierende Dienste und erarbeitet deren Grundlagen. In der Bohren-Liste wird die Anzahl produktiver Stunden festgelegt. Nicht gezählt werden Ferien, Krankheiten, Weiterbildung, Teamsitzungen etc. In einem zweiten Schritt haben wir zusammen mit dem Vorstand in mehreren Etappen definiert, wie viel Aufwand einem Dossier zugestanden wird. Bei einem Kindes- und Erwachsenenschutz-Dossier sind das beispielsweise 20 Stunden pro Jahr. Damit kann der Bedarf an Personal bestimmt werden.

Die Aufgaben Der Zweckverband erbringt folgende Dienstleistungen: a) Führen des Sozialamtes als Soziale Dienste; b) Delegation sämtlicher Aufgaben der Sozialkommissionen der Verbandsgemeinden an die Sozialen Dienste; c) Betreuung und Führung von Mandaten des Kinds- und Erwachsenenschutzes sowie Abklärungen im Auftrag der zuständigen Behörde; d) Beschlussfertige Vorbereitung der Geschäfte des Kinds- und Erwachsenenschutzes zu Händen der zuständigen Behörde; e) Freiwillige Sozialberatung als niederschwelliges Angebot im Rahmen des gesetzlichen Auftrages; diese Dienstleistung kann auch Drittgemeinden angeboten werden; f) Buchführung und Zahlungsverkehr für sämtliche Fälle in den Bereichen der Sozialhilfe und des Kinds- und Erwachsenenschutzes, Abrechnung mit dem Kanton für den Lastenausgleich; g) Asylwesen; h) Berichts- und Rechnungskontrolle im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz, Einführung und Beratung von privaten Mandatstragenden. (uby)

Man könnte aber auch an diesen Zahlen schrauben? Schliesslich gibt es produktivere Mitarbeiter oder ältere mit mehr Erfahrung. Wie wirklichkeitsnah und akzeptiert ist diese Liste? Die ist sehr akzeptiert. Der Vorstand arbeitet seit zwölf Jahren mit der Bohrenliste und kennt seit zwölf Jahren die Fallzahlen. Wir haben im Vorstand vor der Delegiertenversammlung diese Liste nochmals angeschaut und die Zahlen verifiziert. An der Delegiertenversammlung wurde sie allen Anwesenden eingehend erläutert. Wir konnten zudem aufzeigen, dass gewisse Arbeiten, die wir ausführten, in dieser Liste nicht aufgeführt waren. Das haben wir differenzierter angeschaut und gesehen, in welchen Bereichen Ressourcen fehlen. Wo fehlen Ressourcen? Einerseits in der Leitung. Immerhin müssen diverse Arbeiten für 19 Personen erledigt werden. Zudem in der Berichtskontrolle beim Kindes- und Erwachsenenschutz und der Einführung und Begleitung von privaten Mandatstragenden. Warum kommt es gerade jetzt, in ihrem ersten Jahr als Leiter des Dienstes, zu dieser Anpassung? Als ich kam, fand ich in verschiedenen Bereichen ein Minus vor, also zuwenig Personal. Dann fragte ich mich, was passiert, wenn wir ein Minus oder andererseits ein Plus haben. Jetzt ist

die Bohren-Liste ein Steuerungsinstrument. Jedes Jahr prüft der Vorstand

im Zusammenhang mit dem Budget diese Liste. Liegt die Schwankung zwischen 20 und 50 Prozent, wird über eine Stellenreduktion oder -aufstockung diskutiert. Vorher reden wir nicht darüber. Wird diese Steuerungsinstrument auch andernorts angewendet? Ich nehme an, Ulrich Bohren hat dieses Instrument auch andernorts eingeführt. Ich komme aus dem Kanton Bern, da hat man andere Messinstrumente verwendet. Und wenn ich vergleiche, sind die praktisch identisch. Dort hat man etwa gesagt, pro Fall braucht es 1 Prozent Sozialarbeit und 0,5 Prozent Sachbearbeitung.

Seit 2016 an der Baselstrasse in Solothurn Die Sozialen Dienste Mittlerer und unterer Leberberg (SDMUL) erledigen die sozialen Dienstleistungen für Balm b. Günsberg, Bellach, Feldbrunnen-St. Niklaus, Flumenthal, Günsberg, Hubersdorf, Kammersrohr, Langendorf, Oberdorf, Riedholz und Rüttenen. In der Sozialregion leben insgesamt knapp 18'700 Personen. Die Geschäftsleitung liegt in den Händen von Martin Röthlisberger, der in Bellach lebt. Präsident des Zweckverbandes ist Hans-Peter Berger, Langendorf. SDMUL ist aus der Familienberatung Solothurn-Lebern entstanden und war 2006 die erste Sozialregion, früher als vom entsprechenden Gesetz gefordert, das 2008 in Kraft trat. Anfangs war der Dienst in einer Liegenschaft am Rossmarktplatz in Solothurn eingemietet. Seit Sommer 2016 finden die Kunden den Dienst an der Bielstrasse 18. Dort arbeiten aktuell 19 Personen. Per Ende des Jahres 2017 wurden 707 Dossiers betreut. Ein Dossier kann jeweils eine Person oder auch mehrere Personen enthalten. In der Sozialhilfe inklusive Asylsuchende und Flüchtlinge waren es 438 Dossiers und im Kindes- und Erwachsenenschutz 269. (uby)