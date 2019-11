Mehr als 2000 Fahrten pro Tag - Coop neu in Spezialzone

Im Jahr 2000 wurde der Gestaltungsplan für das Coop Super Center in Biberist genehmigt. Das Coop Center wurde kurz darauf gebaut und ist seither in Betrieb. Nun soll der Betrieb optimiert werden. Die Grundeigentümerin beabsichtigt eine Vergrösserung der Verkaufsfläche um rund 200 Quadratmeter innerhalb des bestehenden Gestaltungsplanes. Dies erfordert die Verschiebung und Erweiterung der bestehenden Lagerfläche. Zudem soll Platz für neue Büroflächen und zwei neue Andockstellen geschaffen werden. Das Vorhaben sieht einen Erweiterungsbau vor, welcher zu grossen Teilen auf der bestehenden Einstellhalle realisiert werden soll. Um die Anlieferung zu optimieren, hat Coop zwei Parzellen gekauft und wird die Gebäude auf diesen beiden Grundstücken zurückbauen. Um all diese Massnahmen umzusetzen muss der Gestaltungsplan erweitert, und die Sonderbauvorschriften ergänzt werden.