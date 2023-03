Neuansiedlung Die Librec AG investiert 16 Mio. Franken in ihre Batterierecycling-Anlage auf dem Papieri-Areal in Biberist Zur Finanzierung ihrer Anlage ist die Librec AG Partnerschaften mit passenden Betrieben eingegangen. Zusätzlich siedelt sich ein Batterieproduzent in Biberist an. So entsteht ein integriertes Zentrum für Batterierücknahme, wie die Librec AG in einer Medienmitteilung schreibt.

So soll der Neubau der Librec AG auf dem Papieri-Areal in Biberist aussehen. Bild: Nightnurse Images AG

Die Librec AG (Lithium-Ionen-Batterie-Recycling) wurde 2021 gegründet und plant, das industrielle Recycling von Ausschüssen aus der Batterieproduktion sowie von defekten oder ausgedienten Antriebsbatterien aus der Elektromobilität aufzunehmen.

Einer Medienmitteilung ist zu entnehmen, dass das Unternehmen rund 16 Millionen Schweizer Franken in den Bau einer hochmodernen Batterierecyclinganlage, welche in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 auf dem Papieri-Areal in Biberist in Betrieb genommen werden soll, investiert.

In der Anlage soll im Dreischichtbetrieb gearbeitet werden, Librec spricht von einer Kapazität von 10’000 Jahrestonnen. Der Neubau wird durch die Hiag, die Besitzerin des Papieri-Areals, realisiert. Librec ist mit der Hiag Immobilien AG einen langfristigen Mietvertrag für die speziell für ihre Bedürfnisse konzipierte Produktionshalle eingegangen.

Geplant ist zudem, dass die Libattion AG – die auf die Produktion neuer Batterien aus alten Batteriezellen spezialisiert ist – sich als Untermieterin im Neubau einmieten wird. Damit entsteht ein integriertes Zentrum für Batterierücknahme.

Finanzierung auch durch Partnerfirmen

Die Librec AG hat die zweite Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen, wie sie in der Mitteilung schreibt. In diesem Zuge wurde ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag aufgenommen. Zu den wichtigsten Anteilseignern gehören die deutsche Aurubis AG, die Galliker Transport AG sowie ein Schweizer Family-Office, welches die Librec bereits seit der ersten Finanzierungsrunde begleitet.

Der Neubau für die Librec AG wird im Nordosten des Geländes erstellt. Bild: Nightnurse Images AG

«Mit Aurubis und Galliker hat Librec die idealen Partner für den Aufbau ihres Geschäfts von sich überzeugen können. Gemeinsam bieten wir unseren Kunden ein sehr attraktives Angebot: Sammellogistik, Batterievorbehandlung und metallurgische Aufbereitung der Batteriemetalle bei höchster Stoff- und Kosteneffizienz», sagt Jürg Steiger, Verwaltungsratspräsident der Librec AG.

Zwischenzeitlich sei Librec rein privat finanziert und der einzige Anbieter von hocheffizientem Batterierecycling in der Schweiz mit starker Marktpräsenz, steht weiter in der Medienmitteilung. Aktuell betreibe Librec das grösste Batteriezwischenlager in der Schweiz.