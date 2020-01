Markus Grütter macht den Weg frei für eine erneute Diskussion über Tempo-30-Zone

In den meisten Quartieren in Biberist ist Tempo 30 schon vor Längerem eingeführt worden. Nur im Bleichenberg West und im Bleichenberg-Giriz fehlt die Umsetzung noch, obwohl das Konzept dafür seit dem Jahr 2015 genehmigt ist. Seit 2016 wird um diese letzte Tempo-30-Zone gerungen. Damals wurde eine Motion eingereicht, die forderte Tempo 30 im Bleichenberg endlich umzusetzen und gleichzeitig verlangte, dass auch die Bleichenberg-, die Post-, und die Unterbiberiststrasse (alles Kantonsstrassen) miteinzubeziehen. Es folgten hitzige Diskussionen an mehreren Gemeindeversammlungen, eine Urnenabstimmung, Beschwerden wurden eingereicht und auf beiden Seiten Unterschriften gesammelt. Mit dem Rückzug der letzten Beschwerde von Markus Grütter kann das Thema nun erneut diskutiert und - hoffentlich - endlich zum Abschluss gebracht werden. (rm)

Nachdem die Beschwerde zurückgezogen wurde, wird Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann Tempo 30 erneut im Gemeinderat traktandieren. «Es liegt ein rechtsgültiger Entscheid des Gemeinderates vor. Dieser hat sich für Tempo 30 im Bleichenberg West und Bleichenberg-Giriz ausgesprochen. Wenn am bestehenden Beschluss etwas geändert werden soll, dann muss der Gemeinderat diesen in Wiedererwägung ziehen», so Hug-Portmann. An den Meinungen dürfte sich seit diesem letzten Beschluss, der am 17. September 2018 gefällt wurde, nicht allzu viel verändert haben. FDP und SVP unterlagen der Mehrheit von SP und CVP damals knapp. Mit einem Stimmenverhältnis von 5:6 wurde die Aesplistrasse in die Tempo-30-Zone integriert. Die SVP stimmte ganz gegen die Einführung von Tempo 30. So wurde mit 8 Ja- zu 3 Nein-Stimmen beschlossen, die Tempo-30-Zonen Bleichenberg West und Bleichenberg-Giriz gemäss Übersichtsplan aus dem Jahre 2013 umzusetzen.