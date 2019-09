Am letzten Mittwoch wurde ein Mädchen auf dem Schulweg von einem fremden Mann, der im Auto sass, angesprochen. Die Schule informierte am folgenden Tag in einem Elternbrief über das Geschehen. Eine Mutter stellte diesen Brief auf Facebook. Darin heisst es, das Mädchen sei wohlauf und es sei nichts schlimmes passiert. Die Familie habe Kontakt mit der Polizei aufgenommen. Auf Nachfrage bei der Kantonspolizei Solothurn wird der Fall bestätigt. Im nahen Umkreis sind keine weiteren Fälle bekannt.

Im Kanton Bern kam es zu ähnlichen Meldungen. In den Gemeinden Kirchlindach, Zolligkofen sowie Busswil bei Büren wurden mehrmals Mädchen von einem Mann aus dem Auto angesprochen. Gemäss Kantonspolizei Bern habe sich der Mann «exhibitionistisch verhalten». Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Gemeinden besteht, ist noch unklar. Die Polizei hat mit den Schulen Kontakt aufgenommen und umgehend mit den Abklärungen begonnen. (ber)