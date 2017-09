Im Herbst 1967 wurde das Schulhaus Blumenfeld in Zuchwil eingeweiht. Heuer feiert es nun seine 50-jährige Geschichte. Nicht nur ehemalige und aktuelle Lehrer, sondern auch die Schüler kamen in einen speziellen Genuss: Während einer Woche durften sie mit Spezialisten für Zirkusanimation ihr eigenes Zirkusprogramm auf die Beine stellen. Am Freitag fanden in einem Zirkuszelt auf dem Schulareal die zwei Vorführungen statt.

Einzigartige Erfahrung

Vor rund einem Jahr begannen die Planungen für die Jubiläumsfeier im Blumenfeld. Im Lehrerteam spielten schon einige mit dem Gedanken an einen Zirkus. Denn auch im naheliegenden Schulhaus Unterfeld fanden im Frühjahr Zirkusaufführungen statt. Man bangte jedoch die Bewilligung durch die Einwohnergemeinde, denn das Budget für das Projekt betrug 15000 Franken. Doch dem kleinsten Schulhaus der Gemeinde Zuchwil wurde das Projekt zum Jubiläum bewilligt.

Sieben Primarschul- und zwei Kindergartenklassen waren im Projekt involviert. «Besonders beeindruckt war ich von den Kindergartenkindern, die erst seit einem Monat Unterricht haben und sich nicht scheuten, im Rampenlicht zu stehen», so Alexandra Müller, die Schulleiterin der Schule. Mit dem Team vom Circus Balloni und den zwanzig Lehrpersonen erlernten die Schüler und Schülerinnen gruppenweise während einer Woche die verschiedenen Nummern. Müller betont auch: «Die Kinder haben unglaubliche Fortschritte erzielt während dieser Woche. Das ist eine einzigartige Erfahrung, die sie mit in die Zukunft nehmen werden.»