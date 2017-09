Lyla Khan hat ein Studium in Betriebswirtschaft absolviert und verfügt über einen Executive Master of Business Administration, ein CAS in Personalmanagement sowie in Projektmanagement und Re-Engineering. Seit 2012 ist Frau Khan in verschiedenen Funktionen bei der UBS AG tätig, zuletzt als Business Manager. Davor hat sie Erfahrungen in verschiedenen Unternehmen der IT-, der Telekommunikations- und der Reisebranche gesammelt.

Frau Khan ist 47-jährig, wohnt in Gerlafingen, hat aber eine enge Verbindung zu Biberist. Sie ist in Biberist aufgewachsen und hat hier die Grundschule besucht.

Bis zu ihrem Stellenantritt übernimmt der neugewählte Gemeindepräsident interimistisch zusätzlich die Funktion des Verwaltungsleiters. In der Verwaltung werden zudem während dieser Zeit diverse organisatorische Anpassungen vorgenommen. (mft)