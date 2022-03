Luterbach Von der Kegelbahn über eine Bar bis zum Restaurant – und das alles in einem Gebäude In der ehemaligen Kegelbahn von Luterbach, welche sich im Anbau des Restaurant Pöstli befand, wurden bereits viele neue Kapitel aufgeschlagen. Das Neuste soll Bestand haben.

Das stimmungsvolle Ambiente des Restaurants. zvg

Wenn man vom Bahnhof Luterbach in Richtung Restaurant Pöstli blickt, wirkt der Anbau vom Pöstli eher unscheinbar. Dass er auf eine bewegten Vorgeschichte zurückblicken kann, würde man erst gar nicht ahnen. Doch immer wieder wurden neue Kapitel geöffnet und auch wieder geschlossen.

Angefangen mit dem Kapitel, das vor über 40 Jahren zu Ende ging. Damals schloss die Kegelbahn ihre Türen. Vor etwa 35 Jahren öffnete dann einer der ersten Pubs der Region seine Türen. Danach wechselten die Besitzer und die Nutzungen immer wieder im Laufe der Zeit. Doch die Kegelbahn wurde nie mehr als solche genutzt.

Das neuste Kapitel soll Bestand haben

Das neuste Kapitel öffnet nun Pamella Lopes. Unabhängig vom Restaurant Pöstli, welches sich nach wie vor im Besitz von Ferdinand Kauer befindet, eröffnete sie in diesem Jahr ihr neues Restaurant. Den Namen «Zum Schluch» habe sie ausgewählt, weil es als Synonym für die ehemalige Kegelbahn diene, erklärt Clemens Frey, Berater. Lopes wird das Restaurant alleine führen und setzt so auch ein wichtiges Zeichen, nicht alles gleichzumachen wie andere.

Pamella Lopes, Restaurantleiterin. zvg

Dies spiegle auch die Geschäftsphilosophie wider, die man im Restaurant verfolge, erklärt Frey. Man strebe an, etwas anderes, etwas Neues anzubieten, sagt er weiter. Der Koch zum Beispiel sei spezialisiert auf Tatar, dies bereite er in verschiedenen Variationen zu. Dabei sei er immer darauf bedacht, frische und qualitativ hochwertige Produkte zu verwenden.

In den letzten Wochen und Monaten habe man viel am Ambiente und an der Infrastruktur gefeilt. Der Umbau machten Pamella Lopes und ihr Team alleine mit Unterstützung von diversen Helfern. Man wollte den Räumlichkeiten frischen Glanz geben und mit einem neuen Design eine behagliche Atmosphäre schaffen.

Die Bar, welche durch die vorherige Nutzung bereits ihren Platz im Gebäude hatte, behielt man bei. Man baute sie in das Konzept des Restaurants mit ein. Sie dient nun als Verweilort vor oder nach dem Essen, so können beide Komponenten miteinander verbunden werden.