Luterbach Parkiertes Auto brennt komplett aus — zwei weitere Fahrzeuge werden stark beschädigt In Luterbach ist am Dienstagmorgen ein Auto vollständig ausgebrannt. Durch das Feuer wurden zwei weitere Fahrzeuge stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.

3 Bilder 3 Bilder Die Fahrzeuge wurden durch den Brand stark beschädigt. Kapo SO

Am Dienstag, um zirka 7 Uhr, brannte im Bereich der Grüttbachstrasse in Luterbach ein parkiertes Auto vollständig aus, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstagnachmittag mitteilt. Durch das Feuer wurden zudem ein Lieferwagen und ein Auto, welche neben dem brennenden Auto parkiert waren, stark beschädigt.

Durch die Feuerwehr Luterbach konnte das Feuer schliesslich unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden keine verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere 1'000 Franken. Nach ersten Abklärungen durch die Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn geriet der Ford aufgrund eines technischen Defekts in Brand. (pks)

