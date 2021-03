Luterbach Nach Hunderettung fast in Emme ertrunken: So erlebte die 69-Jährige ihren Kampf im kalten Wasser Regula Nyffenegger war bei Luterbach entlang der Emme unterwegs, als ihr Hund Nelson es nicht mehr selbständig aus dem Wasser schaffte. Kaum hatte die 69-Jährige ihren Vierbeiner ans Ufer geholt, rutschte sie selbst in den Fluss.

Einen Tag nach ihrer Rettung aus der Emme schaut sich Regula Nyffenegger den Ort des Unglücks vom Vortag noch einmal an. Warm eingepackt erinnert sie sich zurück.

Als Hund Nelson es beim Spaziergang am Mittwochmittag nicht mehr aus der Emme ans Ufer schaffte, zog ihn Frauchen Regula Nyffenegger selbständig aus dem Fluss. «Ich hielt mich an einem Ast und konnte ihn hinaufziehen», erzählt sie gegenüber dem Sender TeleM1.

Dabei rutschte sie aber selbst in den Fluss. «Ich spürte keinen Boden mehr unter den Füssen.» Sie habe gewusst, dass sie schwimmen konnte. «Aber es war wahnsinnig kalt», schildert sie.

Mit dem Handy Hilfe gerufen

Sie konnte in der Tasche ihres Regenmantels nach dem Handy greifen. Welch Glück: Es funktionierte noch. So wählte Nyffenegger die 117 und Hilfe wurde geschickt. Die Hilfskräfte fanden die Frau in Not aber nicht so rasch.

Mittlerweile konnte die 69-Jährige ihre Beine nicht mehr spüren. Sie habe versucht, jeweils ein Bein an die Oberfläche zu bekommen, erzählt sie. Doch die Kraft liess nach.

Hund kam mit dem Polizisten zurück

Sie sah die Ambulanz auf der anderen Flussseite. Doch die Rettung kam immer noch nicht. Irgendeinmal habe sie sogar daran gedacht, einfach loszulassen. «Doch ich habe weitergerufen.» Und Nelson tat es ihr gleich und bellte laut.

Ihr Hund sei dann plötzlich verschwunden und wenig später mit einem Polizisten wiedergekommen, erzählt Regula Nyffenegger. «Polizei und Sanität haben mir das Leben gerettet. Die zogen mich aus der grössten ‹Scheisse› heraus» . (ldu)