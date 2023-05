Luterbach Die Gemeinde investiert in die Jugendlichen – die offene Kinder- und Jugendarbeit ist gestartet Am Wochenende startete mit dem Pilotanlass «Feel the move» in der Turnhalle das erste Angebot in Luterbach. Am Samstag, 24. Juni, wird die offene Kinder- und Jugendarbeit Luterbach der Öffentlichkeit vorgestellt.

«Feel the Move»: Impressionen aus Bellach. Bild: Hans Peter Schläfli/Archiv

Seit dem 1. April führt das Alte Spital Solothurn im Mandat mit 50 Stellenprozenten die offene Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde Luterbach für eine Pilotphase bis Mitte 2025. Die Jugendarbeiterin Cornelia Schüpbach und ihr Kollege Till Baumann sind zuständig für eine professionelle Umsetzung, wie in einer Medienmitteilung zu lesen ist.

Schon seit April tauschten sich die Fachpersonen mit wichtigen Gruppen und Menschen im Dorf aus. Auf verschiedenen mobilen Touren im Dorf beobachteten sie, wo und wann sich Jugendliche und junge Erwachsene treffen, und knüpften erste Kontakte. Parallel dazu laufen in den Schulen Erhebungen zu den Bedürfnissen der Luterbacher Jugendlichen ab der 5. Klasse.

Diese Erkenntnisse werden laut Mitteilung in die weitere Angebotsgestaltung einfliessen. Dazu war Cornelia Schüpbach als Kontaktperson der Kinder- und Jugendarbeit präsent am Neuzuzügeranlass, ein Logo wurde entwickelt und es wurde in die Öffentlichkeitsarbeit investiert.

Der erste Anlass fand am Pfingstsamstag statt

Am letzten Samstag wurde nun das Sport- und Präventionsangebot «Feel the move» in der neuen Turnhalle bei der Schule in Luterbach zum ersten Mal angeboten. Geöffnet war die Turnhalle für die 1. bis 6. Klasse von 17 bis 19 Uhr und für die Oberstufe bis 17 Jahre von 19 bis 22 Uhr. Das Angebot ist kostenlos und braucht keine Anmeldung, es braucht nur Sportkleidung und Hallenschuhe, bei den jüngeren Kindern zusätzlich eine Telefonnummer der Eltern.

Ein weiterer Event findet am Samstag, 24. Juni, statt. Dann wird sich die offene Kinder- und Jugendarbeit auf dem Schulgelände in Luterbach vorstellen. Ab 10.30 Uhr wird mit einem offiziellen Teil gestartet und am Nachmittag bis 16 Uhr gibt es Aktivitäten für die Kinder und Jugendlichen.

Am 7. Juli sind die Neuntklässler dann zum Schulabschlussevent im Kofmehl eingeladen und auch am Dorffest im August wird sich die Kinder- und Jugendarbeit beteiligen. Folgen werden die Ferieninsel im Herbst (Ferienangebot), weitere «Feel the move»-Anlässe und Angebote im öffentlichen Raum.

Ziele sind definiert

Die Ziele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Alten Spitals für die Jugendarbeit in Luterbach sind definiert. Den Kindern und Jugendlichen aus Luterbach stünden durch die Gemeinde finanzierte entwicklungsfördernde Freizeitangebote zur Verfügung und sie hätten die Möglichkeit, Angebote aktiv mitzugestalten und Mitverantwortung bei der Umsetzung zu tragen.

Kinder- und Jugendarbeit im Mandat Das Alte Spital Solothurn führt mit Luterbach fünf Mandate der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Region (Bellach, Langendorf, Luterbach, Solothurn, Zuchwil), was zu einer deutlichen Professionalisierung und regionalen Synergien geführt hat. So können bei kleinen Pensen trotzdem Teams eingesetzt und grössere Angebote umgesetzt werden, die eine kleinere Gemeinde nicht stemmen könnte. Die Kinder- und Jugendarbeit Luterbach ist wie folgt erreichbar: Handy und Whatsapp 078 267 33 80 (Mittwoch bis Freitag); Instagram: jugendarbeit_Luterbach; allgemeine Infos: www.jugendarbeit-luterbach.ch.

Zudem würden die Kinder und Jugendlichen über bedürfnis- und situationsgerechte Freiräume verfügen, um ihre Persönlichkeit zu entfalten. Die Kinder- und Jugendarbeit fördere die soziale, gewaltfreie und geschlechtergerechte Integration der Jugendlichen.

Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit Luterbach seien alters- und bedarfsgerecht ausgestaltet und würden Angebote für Kinder und Jugendliche von 7 bis 20 Jahren umfassen. In der Anfangsphase hätten, so die Medienmitteilung, die mobile Arbeit und Angebote ab der 5. Klasse Priorität.