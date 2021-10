Label von Schweiz Tourismus

Eben erst hat der Golfplatz Wylihof zudem das «Swisstainable-Label » von Schweiz Tourismus erhalten. «Swisstainable» ist der Titel der Nachhaltigkeits-Strategie von Schweiz Tourismus; entstanden ist er aus der Verschmelzung der beiden Begriffe «Swiss» (Schweiz) und «Sustainable» (Nachhaltigkeit).

Für «Swisstainable» bewertet Schweiz Tourismus in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern sowie externen Experten bestehende Nachhaltigkeits-Labels und stuft diese in drei Levels – «comitted» (Level I), «engaged» (Level II) und «leading» (Level III) – ein. GEO-zertifizierte Golfanlagen werden in den höchsten Level III («leading») eingestuft. (rm/mgt)