Luterbach Fleissige Helferinnen und Helfer: Der Baumpflanztag war ein voller Erfolg Am Samstag packten die Bürgerinnen und Bürger von Luterbach mit an – rund 50 Bäume konnten gepflanzt werden. Nun liegt es an den Helferinnen und Helfern, sich um ihre neuen Schützlinge zu kümmern.

Es war ein sonniger Samstagmorgen, an dem sich die Bürgergemeinde zusammen mit den künftigen Baumpaten bei der Waldhütte in Luterbach traf. Sie alle hatten ein Ziel: Die neuen Bäume zu pflanzen. Mit der Idee von Richard Schwaller, Vizepräsident der Bürgergemeinde, soll mehr Biodiversität in den Wald gebracht werden. An diesem 19. März zeigte sich nun, wie viele das Ziel der Bürgergemeinde mitverfolgen möchten.

Die rund 30 fleissigen Helferinnen und Helfer packten mit an. 52 Bäume konnten insgesamt gepflanzt werden. Die Lieblinge darunter waren die Schwarznuss, die Douglasie, die Lärche und die Edelkastanie. Doch auch einige Kirschbäume, Föhren, Spitz- und Bergahorne und Küstentannen bekamen ein neues Zuhause im Luterbacher Wald. «Mit der Biodiversität sind wir sehr zufrieden», sagt Richard Schwaller.

Eine ausgewogene Auswahl war der Bürgergemeinde wichtig. Deshalb haben sich die Verantwortlichen zuerst vorbehalten, bei zu einseitiger Auswahl von Seiten der Interessenten Gegenvorschläge zu machen. «Dazu kam es jedoch nicht. Die Auswahl der Bäume war sehr ausgeglichen», erklärt Schwaller. Eine Familie habe beispielsweise fünf Bäume reserviert und jedes Familienmitglied habe einen anderen Baum gewählt.

Die Bürgergemeinde, die das Projekt mit Inseraten beworben hatte, war sehr überrascht an diesem Pflanztag. «Wir hätten nicht mit so vielen Interessenten gerechnet», erklärt Schwaller. Weil die Nachfrage für diesen Frühling so gross war und es noch viele weitere Interessenten gibt, hat sich die Bürgergemeinde dazu entschlossen, im Herbst einen weiteren Pflanztag zu veranstalten.

Bisher seien dafür ebenfalls ungefähr 50 Anmeldungen bei der Gemeinde eingetroffen. Aus diesem Grund habe man vor, diesen Anlass alle zwei Jahre zu wiederholen, erklärt Schwaller. Im Zentrum stehe dabei immer die Biodiversität und den Fortbestand des Waldes. «Wir hoffen auf eine natürliche Verjüngung des Waldes, damit er auch in 50 Jahren noch besteht», sagt Schwaller.