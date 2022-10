Tele M1

Luterbach Diese Geschichte stinkt: Chauffeure erleichtern sich auf dem Parkplatz mitten in der Industrie Offenbar können Chauffeure beim Conforama in Luterbach keine Toilette benutzen. Sie verrichten ihr Geschäft deshalb auf dem Parkplatz in der Industrie Nord. Nachbarn und der Gemeinde stinkt das gewaltig.

Natur pur – und das mitten im Industriegebiet in Luterbach. Schon seit längerem geht hier «Gruusiges» vor sich. René Rüttimann, Garagier in Luterbach, sagt gegenüber Tele M1: «Wir haben beobachtet, dass die Chauffeure am Abend nicht aufs WC können und die Notdurft hier auf dem Areal verrichten.»

Betroffen seien vor allem ausländische Chauffeure, die ausserhalb der Arbeitszeiten beim Möbellager von Conforama ankommen und Ware abladen. Das Problem habe man bereits vor über einem halben Jahr gemeldet – passiert sei jedoch bisher nichts. Ausser, dass mehrmals pro Woche neue Fäkalien auf dem Parkplatz liegen würden.

Auch Ronny Fluri, Präsident der Baukommission Luterbach, stinkt diese Geschichte. Die Situation sei nicht ganz einfach, sagt er. Es gebe keine rechtliche Handhabe, wie man das Ganze lösen könne.

Ideen, wie man sie etwa von Festivals kennt, stünden zwar schon im Raum. Doch die Frage sei, wer eine solche mobile Toilette organisieren und vor allem bezahlen würde. Auf Anfrage von Tele M1 nimmt Conforama keine Stellung zum Problem. (bey)