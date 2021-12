Luterbach Die Ortsplanungsrevision geht in die kantonale Vorprüfung Der Gemeinderat von Luterbach genehmigt den Entwurf der Ortsplanungsrevision. Der nächste Schritt wird die öffentliche Mitwirkung sein.

Der Dorfplatz in Luterbach. rgw

Der Gemeinderat von Luterbach hatte eine lange Traktandenliste, aber nur wenig Zeit. Denn im Anschluss fand eine Führung durch die Kehrichtverbrennungsanlage statt, an der auch zur beantragten Kapazitätserhöhung mit dem Neubau referiert wurde.

In den Geschäften stach die Ortsplanungsrevision hervor. Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf der Revision grundsätzlich zu und verabschiedete diese in die Vorprüfung durch das kantonale Amt für Raumplanung. Der nächste Schritt wird die öffentliche Mitwirkung sein. Die Planungskommission von Luterbach leitet bereits einen ersten Teilschritt der Mitwirkung ein, indem den von den Änderungen betroffenen Grundeigentümern die Planung erläutert wird.

Aktiv für die Seniorinnen und Senioren

Die Spitex Luterbach wird auf Ende 2021 ihre betriebliche Tätigkeit einstellen und in die neue Spitex Regio übergehen. Aber zwei bisherige Tätigkeitsbereiche bleiben übrig, die nicht von der neuen Organisation übernommen werden: die Aktivierung und die Bereitstellung von medizinischen Hilfsmitteln. Ein von Mitgliedern der bisherigen Spitex Luterbach gegründeter neuer Verein namens «Aktivierung» will diese beiden Tätigkeiten übernehmen und hat bereits mehrere Kaffeenachmittage durchgeführt.

Die medizinischen Hilfsmittel sollen ebenfalls auf den neuen Verein übergehen. Für seine Aktivitäten am Standort der bisherigen Spitex Luterbach - in kleinerem Rahmen - ersucht der Verein die Einwohnergemeinde um finanzielle Hilfe in der Höhe von 45000 Franken pro Jahr, was der Gemeinderat genehmigte.

Für das Rechnungsjahr 2022 genehmigte der Gemeinderat einen Nachtragskredit. «Es ist natürlich unschön, bereits jetzt einen Nachtragskredit für 2022 genehmigen zu lassen. Aber fürs Budget 22 reichte es nicht mehr», erklärt Gemeindepräsident Michael Ochsenbein. Ab 2023 soll der Betrag für den Verein Aktivierung ins ordentliche Budget übernommen werden. Dann erhält auch die Bevölkerung die Möglichkeit, darüber zu entscheiden. Der Verein soll ab 2022 der Kommission «Für ein attraktives Luterbach im Seniorenalter» unterstellt werden.