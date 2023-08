Lüterswil-Gächliwil Hier wird Baumnussöl gewonnen wie anno dazumal: Die Grabenöle ist wieder voll im Schuss Das historische Kleinod im Bucheggberg wurde umfänglich restauriert. Bereits wurde wieder Baumnussöl gewonnen. Ein Besuch, bei dem man sich ins Freilichtmuseum Ballenberg versetzt fühlt.

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Ramser reinigt den Mahlstein. Carole Lauener

Es rattert, knattert und rumpelt. Hölzerne Räder und Wellen in allen Grössen und Längen drehen sich. Dabei greifen die Holzzähne exakt ineinander. Ein 450 Kilogramm schwerer granitener Mahlstein dreht seine Runden im Kollergang und zerquetscht Baumnusskerne zu Brei. Mit Getöse donnert ein Schlagbalken pausenlos auf einen Presskeil.

Ein angenehmer Duft nach gerösteten Nüssen steigt den Besuchern in die Nase. Unten aus der Presse rinnt eine goldgelbe Flüssigkeit: frisch gepresstes Baumnussöl. Ein riesiges Wasserrad, gespiesen vom Mülibach, treibt die ganze eindrückliche Maschinerie an.

Carole Lauener

Der geneigte Leser mag sich ins Freilichtmuseum Ballenberg versetzt fühlen. Doch beschrieben ist hier die Grabenöle, die in einem Bauernhaus in einer idyllischen Waldlichtung zwischen Lüterswil und Oberwil, direkt an der Grenze zum Kanton Bern steht.

Der Denkmalschutz wollte nicht lockerlassen

Selbstverständlich ist es nicht, dass in der Grabenöle heute wieder Öl gepresst wird. Seit Ende des ersten Weltkriegs standen die Räder still, das Werk verlotterte zusehends. Der Kanton Solothurn zeigte jedoch grosse Weitsicht, als er 1944 Geld sprach, um die Öle zu kaufen.

Doch es verlangte der kantonalen Denkmalpflege einiges an Beharrlichkeit ab, um ihr Ziel zu erreichen, dieses Zeugnis vergangener Handwerkskunst aus dem 16. Jahrhundert zu retten. Die wechselnden Liegenschaftsbesitzer wollten das Ungetüm, das ihren Keller versperrte, am liebsten loswerden.

Andreas Ramser und Urs Schiess vom Öliverein an der Presse. Carole Lauener

Bei den Hausbesitzern Annette und Urs Schiess-Seifert, die das Gebäude anfangs der Achtzigerjahre erwarben, stiess der Denkmalschutz endlich auf offene Ohren. Die Öli wurde von 1986 bis 1988 fachgerecht restauriert und wieder zum Laufen gebracht. Daraufhin erfolgte die Gründung des Ölivereins Lüterswil. Dies auf Anstoss von Annette und Urs Schiess, Markus Schmid von der Denkmalpflege und Hermann Mosimann, die alle bereits bei der Restaurierung voll involviert waren.

Seither ist der Verein für den Unterhalt der Mühle zuständig. Er nimmt sie von April bis Oktober an zwei Wochenenden im Monat in Betrieb und verarbeitet Nüsse von Privatpersonen und Vereinsmitgliedern. Öl und Mehl von zugekauften Nüssen werden zum Verkauf angeboten.

Der Zahn der Zeit setzt der Mühle weiterhin zu

In den letzten 30 Jahren hat der Zahn der Zeit wieder an der Substanz genagt und Abnützungen zeigten sich. Eine erneute Restauration erfolgte im Winter 2019/2020. Dabei gab es einige Herausforderungen zu meistern. So musste der schwere Mühlestein demontiert werden, um an die Auflager des Wellenbaums zu kommen, erklärt Urs Schiess.

Der Präsident vom Öliverein, Markus Schmid (rechts), beantwortet die Fragen der Besucher. Carole Lauener

Eine besondere Knacknuss war der Ersatz der verfaulten Unterzüge, die eine Last von 3,2 Tonnen aufnehmen müssen. Einen vier Meter langen Eichenbalken mit einem Gewicht von 150 Kilogramm unter eine bestehende Konstruktion zu bauen, ohne dass man die Verbindungsmittel sieht, sei alles andere als einfach gewesen, schreibt der Zimmermann Moritz Schiess in seinem Restaurationsbericht.

Auch der Ersatz der Zähne erforderte grosses handwerkliches Geschick. Die geeignete Holzart mit dem richtigen Trocknungsgrad musste gefunden werden. Mit Handwerkzeugen und viel Feingefühl wurden die einzelnen vorgefertigten Zähne schliesslich ins Kronenrad eingepasst.

8 Bilder 8 Bilder Die gemahlenen Nüsse werden geröstet. Carole Lauener

Nun ist die Öli wieder im Schuss. Was aber demnächst in Angriff genommen werden muss, so Urs Schiess, ist der Ersatz des Wasserrads, das nur repariert wurde. Das Rad wurde bereits einmal ersetzt. Es leidet darunter, dass es nicht dauernd im Wasser steht.

Doch ein ständiger Betrieb sei nicht erlaubt, weil durch den abgesenkten Wasserstand im Mülibach die Fische in den Kanton Bern vertrieben werden könnten, beklagt Schiess.