Lüterswil-Gächliwil Führungswechsel im Alterssitz Buechibärg nach 16 Jahren Mandatsführung durch die Danielsburg GmbH Der Verbandsvorstand hat Thomas Keller, Leiter des Alterssitz Zentrums in Lüterswil, zum neuen Geschäftsführer bestimmt.

Der Alterssitz Buechibärg. Hanspeter Bärtschi

Ende Juli 2022 geht Geschäftsführer Daniel Burkhalter, der den Alterssitz Buechibärg mit seinen drei Standorten viele Jahre im Mandat geführt und zum Hof-Netzwerk weiterentwickelt hat, in Pension. Zu seinem Nachfolger, als besoldeten Geschäftsführer, hat der Vorstand des Zweckverbandes Alterssitz Buechibärg Thomas Keller, Leiter des Alterssitz Zentrums in Lüterswil, gewählt.

Die Stellvertretung von Thomas Keller übernimmt Therese Dellenbach, erfahrene Chefin der zwei Dépendancen Chronehof Schnottwil und Hofschmitte Messen.

Die beiden Führungspersonen waren bereits bisher in der Geschäftsleitung, welche ab Herbst durch Susanne Aeschbacher, Leiterin Betreuung und Pflege, ergänzt wird. Dieses künftige Führungsteam sei mit der Philosophie des Unternehmens vertraut und bei der Bewohnerschaft, den Mitarbeitenden, wie auch in der Region gut bekannt, schreibt der Verband in einer Mitteilung. Damit sei sichergestellt, dass der Betrieb mit wie bisher weiterläuft.

Die Heimleitungsfirma Danielsburg GmbH von Daniel Burkhalter, die heute durch seine Tochter Anina Schüpbach geführt wird, bleibt für das Management der bernischen Partnerbetriebe Seniorenhof in Iffwil und Seniorenhuus in Moosseedorf zuständig und wird als Partnerin im Hof- Netzwerk weiterhin mit dem Alterssitz Buechibärg und seinen Betrieben verbunden bleiben. (mgt/uby)