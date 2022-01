Lüterswil-Gächliwil Damit das Trinkwasser auch künftig sauber bleibt – neue Schutzzonen für die Grabenöli-Quellen Die Qualität des Wassers ist gut, trotzdem müssen die Schutzzonen der Grabenöliquellen in Lüterswil-Gächliwil neu ausgeschieden werden. Zurzeit liegt die Planung öffentlich auf.

Wegen der Gewässerschutzzone dürfen die Waldwege nicht befahren werden. Hanspeter Bärtschi

Entlang des Mülibaches in Lüterswil-Gächliwil liegen aktuell sieben Quellen – die Grabenöliquellen – die gefasst und von der Wasserversorgung Schöniberg genutzt werden. Das Wasser wird von den Grabenöliquellen zum Pumpwerk Grabenöli geleitet und von dort aus in das Reservoir auf dem Schöniberg gepumpt.

Die heutige Gewässerschutzzone. Sogis

Die Wasserversorgung Schöniberg versorgt die Dörfer Lüterswil, Gächliwil und Aetigkofen mit Trinkwasser. Zudem ist sie Teil der neuen Wasserversorgung Mittlerer Bucheggberg.

So sind die neuen Schutzzonen aufgelegt. zvg

Proben bestätigen die gute Qualität des Wassers aus den Grabenöliquellen. In den letzten Jahren gab es kaum Beanstandungen und keine Verunreinigungen. Chlorothalonil kann zwar nachgewiesen werden, der Wert liegt aber bei Berücksichtigung der Messgenauigkeit innerhalb des Toleranzwertes.

Weil die Schutzzone der Grabenöliquellen aus den Jahren 1986 und 1998 stammt, musste diese neu ausgeschieden werden. Die Pläne liegen nun öffentlich auf.

Quellen liegen im Muschelsandstein

Im Bucheggberg liegt ein grosser Teil der Quellen in Muschelsandstein der Oberen Meeresmolasse. So ist es auch im Raum Lüterswil, wo das Wasser in den Klüften des Muschelsandsteins – an der Grenze zu der darunterliegenden undurchlässigen Schicht – zirkuliert und so zum Austritt gezwungen wird.

Nutzung seit 100 Jahren 1985 erstmals Schutzzonen ausgeschieden Die ersten Brunnstuben wurden vermutlich 1922 gebaut. Aufgrund einer Kartierung des direkten Einzugsgebietes sowie anhand von Markierversuchen wurden 1985 die Schutzzonen der damals neun gefassten und genutzten Quellen ausgeschieden. Im Sommer 1993 wurden zwei zusätzliche Quellen auf der rechten (östlichen) Bachseite gefasst und die Schutzzonen entsprechend gegen Süden erweitert. Anfang 1998 wurden umfassende Sanierungsarbeiten durchgeführt, wobei zahlreiche Leitungen und Bauten neu erstellt wurden. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten wurden nebst den Quellfassungen auch die Brunnstuben erneuert. Aktuell werden insgesamt sechs Quellen auf der rechten (östlichen) Bachseite und eine Quelle auf der linken (westlichen) Bachseite genutzt. Die Quellen sind der Einfachheit halber nummeriert. (rm)

Seit 2003 wurden punktuell immer wieder Quellschüttungsmessungen durchgeführt. Die Daten geben einen groben Anhaltspunkt über die Ergiebigkeit der einzelnen Quellen. Am ergiebigsten ist mit durchschnittlich 90,59 l/min die Quelle Nr. 4 (die einzige auf der linken Bachseite), gefolgt von Quelle Nr. 5 mit 65,7 l/min und Nr. 6c und 45,54 l/min. Die Quellen mit den niedrigsten Schüttungen sind Quelle Nr. 1 mit 3,62 l/min und Quelle Nr. 3 mit durchschnittlich 4,17 l/min.

Mülibach liegt nahe

Die Quelle Nr. 4 liegt nur gerade fünf Meter neben dem Mülibach. Bei der Neuausscheidung der Schutzzonen musste deshalb abgeklärt werden, ob Wasser aus dem Bach in die Quelle fliesst und das Quellwasser allenfalls bei einem Ereignis verunreinigt werden könnte.

Gezielte Untersuchungen haben aufgezeigt, dass eine Verbindung und damit die Infiltration von Bachwasser in die Quelle mit einiger Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Deponiestandort (gelb) macht keine Probleme. Sogis

In rund 30 Meter Entfernung zu Quelle Nr. 4 liegt die «Deponie am Mülibach» auf der gegenüberliegenden Bachseite. Die Deponie ist im Altlasten-Kataster als «belastet ohne Überwachungs- und Sanierungsbedarf» klassiert.

Fachleute können eine Gefährdung des Quellwassers zwar nicht mit absoluter Sicherheit ausschliessen, sie wird laut Bericht jedoch als sehr unwahrscheinlich beurteilt. Ein Nachweis für eine Verbindung zwischen der Deponie und der Quelle sei ebenfalls unwahrscheinlich.

Weitere potenzielle Gefahrenherde

Als Letztes wurde die Hochwassergefahr, die vom Mülibach ausgehen könnte, untersucht. Eine Ufererosion bei einem Hochwasserereignis, welche die Quelle Nr. 4 beeinträchtigen würde, wird als nicht realistisch eingestuft. Auch bezüglich des Deponie-Standortes wird das Risiko durch ein Hochwasserereignis als gering eingeschätzt.

Fazit: Weder der Mülibach selbst, noch die «Deponie Mülibach» oder ein Hochwasserereignis gefährden laut Beurteilung durch Fachleute die Quelle Nr. 4. Dies bestätigt auch Beat Wehrle. Er ist Präsident des Zweckverbandes Wasserversorgung Schöniberg und gleichzeitig auch Präsident der Baukommission Lüterswil-Gächliwil.

«Wir hatten in all den Jahren, in denen wir die Grabenöliquellen nützen, nie ein Problem.»

Als potenzielle Gefahrenherde mussten weiter die Flur- und Forstwege in den Schutzzonen S2 und S3 und der Parkplatz bei der Grabenöli in die Untersuchungen einbezogen werden. Die Wege sind heute bereits teilweise mit Fahrverboten belegt. Künftig dürfen sie nur noch vom Forst und von den Verantwortlichen der Wasserversorgung befahren werden.

Diverse weitere Leitungen

Ebenfalls betrachtet wurden der Sammelkanal der ARA Region Grenchen und diverse Misch- und Schmutzwasserleitungen sowie Sauberwasserleitungen, die durch die Schutzzonen verlaufen.

«Hier müssen wir vor allem die Dichtigkeit regelmässig kontrollieren.»

Sowohl in der Schutzzone 2 als auch in der Schutzzone 3 liegen Parzellen, die landwirtschaftlich bewirtschaftet werden.

«Die Landwirte kennen die Situation und halten sich schon heute an die Vorschriften zum Schutz der Quellen.»

Mit den Landwirten und allen anderen Grundeigentümern wurde vor der Auflage der Schutzzone das Gespräch gesucht. «Wir erwarten darum keine problematischen Situationen. Auch die Eigentümer, deren Häuser in der Schutzzone liegen, wissen schon seit Jahren, dass sie beispielsweise bei einem Umbau speziell auf den Schutz des Grundwassers achten müssen.»

Die öffentliche Auflage läuft bis zum 14. Februar. Wie bereits die bisherige Schutzzone S2 reichen auch die neuen Schutzzonen S2 und S3 auf das Gemeindegebiet von Oberwil b. Büren (Kanton Bern). Für diesen Teil ist ein separates Nutzungsplanverfahren durchzuführen. Das Dossier wird parallel zum Kanton Solothurn auch im Kanton Bern eingegeben.