Lüterkofen E-Bike-Fahrer nach Selbstunfall mit erheblichen Verletzungen Am Samstagabend musste ein E-Bike-Lenker nach einem Selbstunfall ins Spital eingeliefert werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Erhebliche Verletzungen nach Selbstunfall mit E-Bike. Kapo Solothurn

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zum Selbstunfall machen können. Die Meldung bei der kantonalen Alarmzentrale in Solothurn ging am frühen Sonntag um 0.25 Uhr ein.

Der Selbstunfall ereignete sich in Lüterkofen auf der Hauptstrasse, von Icherstwil in Richtung Schnottwil. Der Lenker eines E-Bikes stürzte aus noch unbekannten Gründen und musste mit erheblichen Verletzungen mit dem Rettungsdienst in ein Spital transportiert werden.

Zur Ermittlung des Unfallherganges bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, welche Aussagen zum Unfallhergang oder zur Fahrweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kanton Solothurn, Telefon 032 654 39 69, zu melden. (pd/pin)