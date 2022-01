Lüsslingen-Nennigkofen Kinderbetreuung im Dorf mit gesunden Finanzen und neu auch mit einem Label für gesundes Essen Die Kindertagesstätte Zaubertruckli in Lüsslingen-Nennigkofen hat sich etabliert – auch dank eines Darlehens der Gemeinde, das in der Zwischenzeit zurückbezahlt wurde.

Die Kita Zaubertrückli in Lüsslingen-Nennigkofen hat das Label «Fourchette vert» für gesundes Essen bekommen. Zvg

2017 sorgte an der Budgetgemeindeversammlung in Lüsslingen-Nennigkofen ein Traktandum für Unruhe: Die damals 25-jährige Lea Walker sollte ein Darlehen und eine Mietzinsreduktion für die Planungsphase und den anschliessenden Start ihrer Kindertagesstätte im Dorf erhalten. Respektive: Das Geld war für die lohnmässige Überbrückung in der ertragslosen Zeit gedacht.

Nach vielen – zum Teil hitzigen – Diskussionen wurde das Darlehen gutgeheissen. Und Lea Walker war dankbar, in den darauffolgenden Monaten einen Teil des Darlehens einfordern zu können. Institution gehört fix zum Dorfleben Nun, etwas mehr als vier Jahre später, verkündet die Leiterin der Kita Zaubertruckli:

«Im November des vergangenen Jahres konnte ich das gesamte Darlehen zurückbezahlen.»

Sie ist einerseits erleichtert und andererseits sehr dankbar, dass man ihr damals das nötige Vertrauen geschenkt hat. Zur Absicherung hat sie nun eine GmbH gegründet:

«Das gibt mir nicht nur Sicherheit, sondern auch eine gewisse Unabhängigkeit.»

Die 2018 eröffnete Kita gehört inzwischen zum Dorfleben von Lüsslingen-Nennigkofen. Bietet sie doch nicht nur eine ganztägige Betreuung, sondern auch eine Tagesstruktur inklusive Mittagstisch an, welche von Kindern aus dem Dorf rege genutzt wird.

Angebot ist wichtig für das Dorf

Dies bestätigt auch die Gemeindepräsidentin Susanne Rufer:

«Wir sind sehr froh über die positive Entwicklung der Kita Zaubertruckli – es bestätigt unser ursprüngliches Vertrauen in dieses fürs Dorf inzwischen wichtige Angebot.»

Doch Lea Walker hat noch weitere gute News: «Wir haben im vergangenen Jahr unser Essensangebot angepasst und kontrollieren lassen.» Ziel war es, das Zertifikat «Fourchette ­verte» zu erlangen. Dieses Qualitätslabel zeichnet Betriebe aus, die besonderen Wert auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung legen.

Mit saisonalen und regionalen Produkten

«Gesundes Essen war uns schon immer wichtig», erzählt die Kita-Leiterin, «aber mit dem Zertifizierungsverfahren mussten wir noch viel mehr darauf schauen, was wir wann kochen und woher die Lebensmittel kommen.»

Ihr Glück: Sie bezieht einen grossen Teil an Gemüse, Eiern und Milch vom elterlichen Hof. Gemeinsam mit den Kindern wurde ein ausgewogener Menuplan zusammengestellt. Die Speisen mussten grösstenteils regional und saisonal sein. Zudem wurde Zucker fast komplett von der Liste ­gestrichen.

«Wir haben dabei viel gelernt und einen anderen Bezug zum Essen erhalten.»

Und so freute man sich, als man im Dezember dann das Zertifikat in den Händen halten konnte. «Es macht unser Angebot irgendwie noch runder», sagt Lea Walker, die in ihrer Kita ein naturpädagogisches Konzept verfolgt: «Da gehört ein verantwortungsbewusster Umgang mit den Lebensmitteln einfach dazu.»