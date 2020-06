Lücke soll gefüllt werden: Nach Brand des Gasthofs St. Urs liegt Gestaltungsplan vor

«Der ‹St. Urs› war die Seele unseres Dorfes», sagt Biberists Gemeindepräsident Stefan Hug. Als der traditionsreiche Gasthof im Jahre 2008 abbrannte, sei für die Gemeinde ein Stück Identität verloren gegangen. Seither klafft am prominenten Standort im Dorf ein Loch. Bisherige Projekte schafften es nicht, die Zustimmung des Kantons zu erhalten. Dies geschah nicht zuletzt wegen des Widerstands durch den kantonalen Denkmalschutz. Aber auch das Amt für Raumplanung (ARP) hiess in den Plänen aus dem Jahre 2017 nicht alle Punkte gut. Mit der Folge, dass die Grundeigentümer die Fortführung des Projektes stoppten. Anfang 2020 kam es schliesslich zu Verhandlungen mit möglichen Investoren, die einen Eigentümerwechsel und die Projektrealisierung in Betracht ziehen, nachdem die entscheidenden Planungsprozesse vollzogen sind.

Das Planungsbüro W2 Architekten AG aus Bern wurde schliesslich mit der Überarbeitung der Unterlagen beauftragt. In Zusammenarbeit mit dem ARP sowie der kantonalen Denkmalpflege entstanden ein Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften, ein Raumplanungsbericht sowie das Richtprojekt. Letzteres übernimmt die Gestaltungsgrundsätze der städtebaulichen Studie des Entwurfs aus dem Jahre 2017. Die Setzung der Kuben und die Anzahl Geschossigkeiten werden beibehalten. Neu soll der teilweise rückversetzte Gebäudesockel beim Frontgebäude an der Hauptstrasse von zwei auf ein Geschoss reduziert werden. Im Gegenzug werden die darüberliegenden auskragenden Obergeschosse in der Anzahl von zwei auf drei erhöht. Südlich ergänzt ein viergeschossiger Wohnungsbau entlang der Bleichenmattstrasse die Überbauung.

Hug wünschte sich zudem, dass zu den vorgesehenen Wärmepumpenanlagen ergänzend auch Solaranlagen ins Auge gefasst werden. «Dies stellt eine grosse Chance für ein Vorzeigeprojekt mitten im Dorf dar», sagt Hug. Auch eine Begrünung des Flachdachs sei in Erwägung zu ziehen. Das markante Richtprojekt stellt einen deutlichen Bruch mit dem ehemaligen «St. Urs» dar. Dies sei bewusst so gewollt. Uriel Kramer, Präsident der Bau- und Werkkommission (BWK), erklärte, dass die Idee eines Replikats bereits in der Testplanung vor zehn Jahren verworfen worden sei. Zwar wäre eine Rekonstruktion aus bautechnischer Sicht möglich. Letztlich würde es sich dabei aber lediglich um eine «billige Kopie» handeln. «Wenn etwas weg ist, dann trauert man ihm nach, aber anschliessend ist es Zeit für was Neues», so Kramer. Der Gemeinderat zeigte sich zufrieden mit dem Projekt und dass es nun endlich vorwärtsgeht. Denn alles sei besser, so Hug, als die seit über einem Jahrzehnt herrschende Wüste mitten in Biberist.