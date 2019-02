Das 23. Openair Etziken steht schon bald vor der Tür. Anfangs Jahr konnten Acts wie Gotthard und Bastain Baker bekannt gegeben werden. Nun meldet der Verein Openair Etziken, welche weiteren Bands das Line-Up kompletieren.

Es ist der Schweizer Live-Act vom vergangenen Jahr. Die fünf Jungs von Hecht strotzen nur so von Energie, wenn sie auf der Bühne stehen. Bevor sie im Herbst ihren Bubentraum vom Hallenstation erfüllen, spielen sie eine handvoll exklusive Festivals. Es freut die Veranstalter ausserordentlich, dass Hecht ebenfalls einen Halt in Etziken einlegen und für eine Ausnahmesituation vor der Hauptbühne sorgen werden.

Am Samstag kommen zwei der erfolgreichsten Künstler der letzten Jahre ins Wasseramt. Mit «079» landeten sie einen Ohrwurm, der sogar von Guggenmusiken kopiert wurde. Lo & Leduc komplettieren das Line-Up auf der Hauptbühne und werden den zweiten Festivaltag mit ihren unzähligen Hits abschliessen.

Der erst 19-jährige Nemo hat nach einem fulminanten Karrierestart eine kleine Pause eingelegt. Das stimmt aber offenbar nicht ganz, denn er ist in diesem knappen Jahr mitnichten tatenlos geblieben. Vielmehr hat er seine Pause überraschend im letzten Dezember beendet – und zwar mit dem nicht minder überraschenden Song «Crush uf di». Die Veröffentlichung hat ein grosses Medienecho ausgelöst und den einen oder die andere erstaunt zurückgelassen. Am Freitag wird er sein Können in Etziken unter Beweis stellen.

Ebenfalls am Freitag sind Steiner & Madlaina zu Gast. Die zwei jungen, hochtalentierten Songschreiberinnen aus Zürich bringen bezaubernden Indie-Folk-Pop ans Openair Etziken.

Gemäss Medienmitteilung des Vereins Openair Etziken sind die Tickets auch dieses Jahr wieder heiss begehrt und der Vorverkauf läuft bereits seit einiger Zeit auf Hochtouren.

Ab diesem Jahr sind Tickets nur noch über das eigene Ticketportal erhältlich. Die Tickets sind nur über diesen Kanal zu erwerben, ansonsten kann der Einlass nicht gewährleistet werden. Die Anzahl der Tickets pro Person ist beschränkt, meldet der Verein.

So sieht das Line-Up des 23. Opeaniar Etziken aus:

Freitag, 26. Juli 2019

Hecht

Bastian Baker

Puddle Of Mudd

Klingande

Nemo

Kunz

Steiner & Madlaina

und weitere...

Samstag, 27. Juli 2019

Gotthard

Lo & Leduc

Marc Sway

Klangkarussell

Baschi

Loco Escrito

und weitere...