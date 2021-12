Lohn-Ammannsegg Lohn-Ammannsegger ist Bläser-Champion Cornetist Andreas Kaiser gewinnt am Nordwestschweizer Solo- und Ensemblewettbewerb und holt sich Qualifikation für den Prix Musique.

Andreas Kaiser (Cornet) beim Prix Musique 2020 in Aarau. Hans Blaser

Am Nordwestschweizer Solo- und Ensemblewettbewerb (NSEW) im basellandschaftlichen Hölstein setzte sich – nicht ganz unerwartet – Andreas Kaiser aus Lohn-Ammannsegg an die Spitze. Auf dem Cornet wurde der junge Musikant nicht nur Kategoriensieger, sondern NSEW-Bläser-Champion 2021. Stolz zeigte er danach seinen grossen Pokal.

Den Wettbewerb bestritt er mit «Fortune’s Fool» von Stan Nieuwenhuis. Für die vorgeschriebene Begleitung auf dem Piano sorgte Marija Eltrich aus Luterbach. Der Nordwestschweizer Solo- und Ensemblewettbewerb ist jeweils der letzte im Jahr aller schweizweit 15 Wettbewerbe an denen sich Solisten die Qualifikation für den Prix Musique des folgenden Jahres abholen können. Diese holte sich Kaiser damit für 2022 – und das nach 2020 bereits zum zweiten Mal.

Der junge Blasmusiker begann seine musikalische Laufbahn mit sieben Jahren - schon damals auf dem Cornet. Offenbar liess er schon früh seine Begabung aufblitzen verbunden mit einer gesunden Menge Ehrgeiz. Deshalb ermunterte ihn sein Musiklehrer Hans Burkhalter immer wieder, an Wettbewerben teilzunehmen. So bestritt er alle Wasserämter Musikwettbewerbe von 2011 bis 2016. Dort erzielte er immer gute Ränge.

2015 gewann er mit «Fantasietta» von Eddy Debons seine Kategorie. Schon bald folgten auch Wettbewerbe wie der Musikwettbewerb Laupersdorf oder eben der Nordwestschweizer Solo- und Ensemblewettbewerb. Dabei konnte er bereits einige Erfolge feiern. Als solche können die beiden zweiten Plätze beim Ostschweizer Solo- und Ensemblewettbewerb und dem ehemaligen Schweizerischen Solisten- und Ensembles-Wettbewerb gelten. Dazu gehören aber auch die drei Kategoriensiege bei früheren Wettbewerben. Der jetzige Sieg ist jedoch der erste Gesamtsieg eines Wettbewerbes.

Das Ziel von Andreas Kaiser war nicht nur eine Solistenkarriere. Er wollte die Fähigkeiten erlangen, in einer hochklassigen Brass Band spielen zu können. Eine gute Möglichkeit dazu sah er in den Lagerwochen mit der Jugend Brass Band des Solothurner Blasmusikverbandes. Dort war er seit 2013 immer dabei. In der A-Band war er entweder Repiano, Assist oder Principal und in diesem Jahr Soprano. Weiter ist Kaiser Principal Cornet bei der Brass Band Emmental.