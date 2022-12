Plötzlicher Tod Lohn-Ammannsegg: Gemeindepräsident Markus Sieber ist verstorben Auf der Website der Gemeinde Lohn-Ammannsegg wird vermeldet, dass Gemeindepräsident Markus Sieber verstorben ist. Fremdeinwirkung wird ausgeschlossen.

Markus Sieber, der verstorbene Gemeindepräsident von Lohn-Ammannsegg. zvg

Markus Sieber verstarb am Sonntag in seinem 57. Altersjahr. Er hinterlässt eine Frau und zwei Töchter.

Sieber war seit 2009 Gemeindepräsident in Lohn-Ammannsegg. Er gehörte keiner Partei an, wurde aber immer mit sehr guten Resultaten gewählt. Beruflich war Markus Sieber seit 2012 Departementsleiter Finanzen, Personal und Dienste beim Schweizerischen Roten Kreuz. Vorher leitete er die Finanzdirektion der Stadt Olten.

Der Gemeinderat Lohn-Ammannsegg trifft sich heute Montagabend zu einer ausserordentlichen Sitzung. Diese wäre ganz dem Thema Schulraumerweiterung gewidmet gewesen. Denn am kommenden Mittwoch ist eine Informationsveranstaltung zum Projekt Schule+ angesetzt. Eine ordentliche Sitzung steht zudem am 12. Dezember an.

Vizegemeindepräsident Walter Widmer hat die Geschäfte der Gemeinde von Amtes wegen übernommen. Er hat allerdings seine Demission per Ende Jahr eingereicht. Auf Anfrage erklärt er, dass er gewillt sei, die Demission hinauszuschieben, wenn das vom Gemeinderat gewünscht werde. Dies wird in einer der beiden anstehenden Sitzungen im Gemeinderat diskutiert.

Widmer spricht sich zudem persönlich dafür aus, die Gemeindeversammlung am 19. Dezember wie geplant durchzuführen. Das sei man der Bevölkerung schuldig. Vor allem auch, weil es um die dringend notwendige Schulraumerweiterung gehe.

Polizei und Staatsanwaltschaft waren am Sonntag vor Ort. Fremdeinwirkung wird ausgeschlossen.