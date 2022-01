Lohn-Ammannsegg Einwohnergemeinde soll mit Bürgerholz heizen und bauen Die beiden Bürgergemeinden von Lohn und Ammannsegg haben dem Gemeinderat eine Petition mit über 300 Unterschriften überreicht.

Stefan Flury, Forstobmann Bürgergemeinde Ammannsegg (links), und Manfred Burki, Bürgergemeindepräsident Lohn (rechts), übergeben dem Gemeindepräsidenten Markus Sieber die von 309 Personen unterzeichnete Petition. Rudolf Luterbacher

Die Einwohnergemeinde Lohn-Ammannsegg soll bei den geplanten zukünftigen Infrastrukturbauten CO 2 -neutrales Holz aus den Waldungen der beiden Bürgergemeinden Lohn und Ammannsegg und der Region einsetzen. Dies fordern 309 stimmberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner in einer Petition an den Gemeinderat, welche Mitte Januar dem Gemeindepräsidenten und dem Gemeinderat übergeben wurde.

In der Petition machen die unterzeichneten Personen klar, dass sich die Verantwortlichen der Einwohnergemeinde bei der Planung und Umsetzung der Bauvorhaben für die Verwendung von Holz, sowohl als Baustoff als auch zur Wärmeerzeugung stark machen.

Aus den 120 Hektaren Wald im Dorf lassen sich jährlich 1200 Kubikmeter Holz ernten. Dieser umweltfreundlich produzierte, eigene Rohstoff könnte – ergänzend mit regionalen Anbietern - direkt vor Ort genutzt werden und sei so in Zeiten der Klimaveränderung eine einmalige Chance für Lohn-Ammannsegg.

Bei der Übergabe der Petition wurde von Seiten des Gemeindepräsidenten, aber auch von einigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte bekannt gegeben, dass sie dem Begehren wohlwollend gegenüberstehen.

«Das Anliegen wird berücksichtigt»

Dies bestätigt Gemeindepräsident Markus Sieber: «Das Anliegen der Bürgergemeinde wurde schon mehrmals geäussert an Informationsanlässen oder Gemeindeversammlungen und wird von uns auch bereits bei Ausschreibungen berücksichtigt.»

Als Beispiel nennt Sieber den Studienauftrag im Dialogverfahren für die Neubauten im Schulbereich. Ein Thema sei aber auch ein grösserer Heizungsverbund für die gemeindeeigenen Liegenschaften. «Etliche Heizungen müssen in den nächsten Jahren erneuert werden. Da ist ein Verbund geplant.» (rll/uby)