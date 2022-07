Das Line-Up steht

Die perfekte Vorbereitung für das Festival-Wochenende: Das Line-Up und den Zeitplan studieren. Damit man die Lieblingskünstlerin oder die Lieblingsband auch ja nicht verpasst! Los geht es am Freitag um 16 Uhr mit Mickey Mick. Am Samstag macht die Solothurner Band The Opposite um 13.30 Uhr den Auftakt, gefolgt vom Solothurner Rapper Pato. Es warten viele Höhepunkte auf das Publikum.