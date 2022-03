19 Acts werden am 29. und am 30. Juli am Openair Etziken zu hören sein. Ein Grossteil war schon für 2020 gebucht und hat nun wieder zugesagt. So stehen Patent Ochsner am Freitag und Bligg und Marc Sway als Blay am Samstag als Headliner auf der Bühne. Neu verpflichtet wurden Steff la Cheffe und Zian.