Limpachtal Revitalisierung des Limpachs stockt: «Wir würden gerne vorwärts machen» Die Limpach-Revitalisierung des Gemeindeverbands Limpachtal ist etwas ins Stocken geraten. Grund ist die bisher noch nicht genehmigte Ortsplanungsrevision der Gemeinde Bätterkinden.

Der Limpach auf dem Gemeindegebiet Messen. Rahel Meier

«Wir hoffen, das Projekt Limpach-Revitalisierung noch Ende dieses Jahres beginnen zu können», unterstrich Verbandspräsident Adrian Schluep an der 52. Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbandes Limpachtal. Der Stillstand des Projektes ist damit begründet, dass in der Gemeinde Bätterkinden, durch die der Limpach seine letzten 1,4 Kilometer bis zur Mündung in die Emme fliesst, die Breite des Gewässerraums noch nicht endgültig definiert werden konnte.

Gemeinde wurde immer wieder vertröstet

Dies hange von der im Kanton Bern noch nicht abschliessend geprüften Bätterkinder Ortsplanungsrevision ab, begründete dies der Ortsdelegierte Peter Kuhnert. Wegen Überlastung der zuständigen Stelle im Kanton sei die Gemeinde immer wieder vertröstet worden. «Aber wir hier im Verband möchten gerne vorwärts machen», bekräftigte Schluep.

Jörg Bucher (Ingenieurkreis 3, Tiefbauamt Kanton Bern) sah den Baubeginn zu Jahresende zwar als unrealistisch an, machte dann aber Mut, das Projekt «losgelöst von der Frage Gewässerraum Bätterkinden» voranzutreiben.

Neu bis zu 35 Meter Breite

Planer Raphael Haupt hatte das Vorhaben Revitalisierung nochmals in allen Einzelheiten vorgestellt. Dem Limpach-Unterlauf soll im Sinne des Hochwasserschutzes eine Gewässerraumbreite von 27 bis 35 Meter zugestanden werden, was Kulturland und Waldflächen tangiert. Inzwischen, so Haupt, hätten Begehungen mit den Fachämtern beider Kantone und eine Informationsveranstaltung mit den Landbesitzern stattgefunden.

Fürs Kulturland sind Landerwerbskosten von rund 73'000 Franken und für den Wald Einmalentschädigungen in Höhe von 22'000 Franken kalkuliert. Das Bachbett soll naturnah strukturiert und dem Limpach mehr Dynamik zugestanden werden. Vor den Sommerferien sollen die Bewilligungspläne dem für Bätterkinden zuständigen Kanton Bern zur Stellungnahme eingereicht werden.

Eine Frage aus dem 23-köpfigen Plenum, wie schnell sich durch Erosion das Bachbett gestalte, beantwortete Bucher mit:

«Diese Entwicklung ist ein steter, jahrelanger Prozess.»

Begrenzende Eingriffe gebe es nur, wenn eine quasi Pufferzone als Interventionslinie erreicht sei. Landwirte könnten ihr Land bis dahin weiter nutzen.

Gemäss Vorschlag des Verbandsvorstands bewilligte die Versammlung, die aus den Delegierten der sieben Limpach-Anrainer-Gemeinden besteht, den Kredit für das Revitalisierungsvorhaben in Höhe von 900'000 Franken. Kostenbeteiligungen werden erwartet von Bund, Kanton und Ökofonds, sodass der Gemeindeverband Limpachtal nur Restkosten von etwa 10 Prozent zu tragen hätte.

200'000 Franken von Verbandsgemeinden

Andrea Ruggieri (Gemeindeverwaltung Fraubrunnen), die das Finanzwesen des Verbands führt, erläuterte die mit einem Plus von fast 110'000 Franken abschliessende Jahresrechnung 2021.

Auch das Budget für die laufende Periode rechnet mit einem Aufwand von 168 750 Franken und mit einem Überschuss der Erfolgsrechnung von 52'750 Franken. Einstimmigkeit herrschte bezüglich des jährlichen Beitrags der Gemeinden in Gesamthöhe von 200'000 Franken. Markus Menth (Gemeindepräsident Unterramsern) gab zu bedenken, dass ein Eigenkapital von über 600'000 Franken die Zahlung von Negativzinsen bedinge.

Dazu Schluep:

«Wir werden den Einzug der Gemeindebeiträge spät im Jahr veranlassen.»

Der Verband müsse sich aber für seine verschiedenen Aufgaben, wozu die Gerinnepflege durch Ausmähen und die Gehölzbepflanzung gehören, liquide halten.

Biber kann umgesiedelt werden

Kurz waren auch Aktivitäten des Bibers Thema, der bei Aufstauungen und gröberen Schäden am Limpach umgesiedelt werden kann. Die Instandstellung der Ladenböden ist in der ersten Etappe erfolgt und kostete 409'000 Franken. Der Kreditrahmen für die komplette Erneuerung beläuft sich auf 1,2 Millionen Franken. Der Verband hofft nun, bald diese Arbeiten fortsetzen zu können. Der jährliche normale Unterhalt des Limpach-Kanals wurde mit 108'000 Franken budgetiert.