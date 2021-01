Liegen Einwohner nachts schlaflos wegen der Kirchenglocken?

Im historischen Zentrum der Gemeinde Messen steht, etwas erhöht, die Kirche mit ihrem Glockenturm. Die Glocken läuten nicht nur bei kirchlichen Anlässen wie vor der Predigt bei einer Hochzeit oder einem Begräbnis. Sie schlagen auch den Viertel-, den Halb- und den Stundenschlag. Das stört offenbar Anwohner im Schlaf. Sie sind deshalb an die Kirchgemeinde gelangt. Weil sie nur für das sakrale Glockengeläut zuständig ist, wurde die Anfrage an die Einwohnergemeinde weitergegeben.

«Tatsächlich sind wir für den weltlichen Stundenschlag zuständig», erklärte Gemeindepräsident Bernhard Jöhr in der ­Gemeinderatssitzung. Es sei möglich den Glockenschlag zwischen 22 und 6 Uhr mit einer mechanischen Vorrichtung abzustellen, so Jöhr. Um diese zu installieren, müsste man mit rund 7000 Franken rechnen. Eine andere Variante wäre es, im Kirchenturm Jalousien zu montieren, die den Glockenschlag dämpfen würden. Die Wirksamkeit dieser Massnahme sei schwierig vorauszusagen und auch hier müsste mit Kosten von 5000 bis 6000 Franken gerechnet werden.

Stören die Glocken ­überhaupt?

Gegen das sakrale Geläut der Kirchenglocken könne man sich in der Schweiz kaum wehren, so Jöhr. Es gebe aber Urteile, in denen Einwohnergemeinden dazu gezwungen wurden, den Glockenschlag nachts abzustellen. «Dabei wird jede Situation einzeln beurteilt», so Jöhr. Das Thema sei heikel. Wenn sich zwei Anwohner gestört fühlen, könnten es noch mehr sein. Eine kurze Umfrage zeigte aber, dass die Gemeinderäte aus dem Ortsteil Messen sich durch die Kirchenglocken nicht gestört fühlen und sich tendenziell dafür aussprachen, das Geläut zu belassen. «Ich bin mit den Kirchenglocken aufgewachsen», sagte Adrian Schluep. «Für mich ist das eine Tradition, die zu Messen gehört.» Auch Sandra Nussbaumer sprach sich dagegen aus, den Glockenschlag abzustellen. «Vor allem wäre 22 Uhr zu früh. Der Schlag um Mitternacht muss unbedingt bleiben.» Adrian Grossenbacher schloss sich den beiden Vorrednern an.

Um einen breiter abgestützten Entscheid treffen zu können, beschloss der Gemeinderat, im Dorfinfo eine Umfrage zu lancieren, in der sich die Bevölkerung äussern kann. «So spüren wir die Haltung zu diesem Thema», war die Meinung. Sollte sich in der Umfrage zeigen, dass der Glockenschlag in der Nacht tatsächlich ein Problem ist, dann müsse der Gemeinderat die Diskussion erneut führen.