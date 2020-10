Lieferwagen fährt nach seitlicher Kollision mit Auto weiter — Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Lenker eines Lieferwagens mit offener Brücke war am Mittwoch, kurz vor 13.00 Uhr, auf der Luzernstrasse in Zuchwil unterwegs, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Dabei kam es im Bereich der Ampeln zu einer seitlichen Kollision mit einem schwarzen Personenwagen.

Es entstand Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Lenker des Lieferwagens seine Fahrt via Autobahn A5 in Richtung Neuenburg fort.

Nach ersten Erkenntnissen war der Lieferwagen beladen mit Europaletten, welche mit orangen oder roten Spanngurten befestigt waren, so die Polizei weiter. Zudem dürfte das Fahrzeug mit einer roten Aufschrift angeschrieben sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten oder Angaben zum Lieferwagen machen können. Hinweise nimmt die Kantonspolizei Solothurn entgegen, Telefon 032 627 70 00. (pks)

Polizeibilder vom Oktober: