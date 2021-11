Liebhabertheater-Gesellschaft «E höllische Nacht»: Eine unterhaltsame Teufelei im Stadttheater Solothurn Die Liebhabertheater-Gesellschaft lädt im Stadttheater Solothurn zu «E höllische Nacht».

Stefan Huber als Luzifer und Alexandra Hauser (im Hintergrund) als Sabine. Zvg

Es kann meist ausgiebig geschmunzelt und gelacht werden wenn die Liebhabertheater-Gesellschaft spielt. Beim Stück «E höllische Nacht» trifft das mit teils absurdem, teils gesellschaftskritischem und alltäglichem Humor zu.

Der bayerische Autor Balthasar Alletsee (Jahrgang 1958) ist studierter Sozialpädagoge, Schlagzeuger im Ballando Groove Orchester und schreibt fürs Radio und Fernsehen. Für das Würzburger Laientheater Chambinsky verfasst er jedes Jahr eine neue Komödie. Die Sujets reichen von der Steinzeit bis in den Wilden Westen.

Im aktuellen Stück geht es augenzwinkernd um Leben und Tod. Zu Beginn schaut das Publikum in ein spartanisch eingerichtetes Schlafzimmer. Musik ertönt. Eine Frauenstimme ruft etwas, was in der Musik untergeht. Ein Mann im Schlafanzug mit Zahnbürste in der Hand kommt, stellt das Radio ab, und geht wieder. Eine Frau erscheint mit Lockenwicklern, begibt sich zum Kleiderschrank und legt ein Männerhemd zurecht, ruft zum Mann im Badezimmer ob er die gelbe oder die rote Krawatte will. Sie hängt ihm schliesslich die rotgestreifte Krawatte zum Hemd. Nachdem sie sich zum Schlafen bereit gemacht hat, kommt der Mann, nimmt Tabletten, reibt sich was ein und benutzt Augentropfen.

Als das Ehepaar schläft, werden Liftgeräusche hörbar, die Kastentür öffnet sich und ein Mann mit einem zusammenlegbaren Stuhl samt Tischchen macht sich zur Arbeit bereit. Er weckt den Mann und stellt sich als Buchhalter Koschinsky vor, welcher von Luzifer beauftragt ist, des Mannes Leben zu bilanzieren. Jörg, der Mann, führe ein so langweiliges Leben, das nicht mehr lebenswert sei. Natürlich kommt mit der Zeit auch die Frau, Sabine, ins Spiel. Im zweiten Teil taucht der Höllenfürst Luzifer persönlich auf und das tote Ehepaar Gfeller wandert durch das Schlafzimmer. Da das Stück eine Komödie ist, ist kein tragisches Ende zu erwarten.

Gesten und Mimik sagen mehr, als Worte

Regisseur Fredi Salvisberg hat das Stück in Schweizer Mundart übertragen. Seine Inszenierung besticht durch die vielen stummen Szenen. Da wird in Gesten und Mimik mehr ausgesagt, als in Worten auszudrücken wäre. In den männlichen Hauptrollen brillieren Giuseppe Graziano als Jörg, ein abgeschlafftes Mannsbild, und Andi Hubert als Koschinsky in typischer Beamtenpose. Alexandra Hauser als Sabine kann von verführerisch bis schrill alle Register ziehen. Luzifer, gespielt von Stefan Huber, ist ein recht smarter Teufel. Das streitende Ehepaar Gfeller wird von Sabina Vitelli und Martin Hobi überzeugend verkörpert.

Schliesslich komplettiert Michelle Gsponer als verführerische Versuchung das Ensemble. Gsponer hat auch die Requisiten besorgt. Sandra Wertli hatte die Regieassistenz inne. Für die Technik ist Markus Huber zuständig. Das Bühnenbild hat Fredi Salvisberg gestaltet. Das Premierenpublikum im gut gefüllten Saal spendete reichlich Beifall.