Leuzigen Zwei Kinder kommen bei Hausbrand ums Leben Am späten Sonntagabend sind beim Brand eines Wohnhauses in Leuzigen zwei Kinder ums Leben gekommen. Vier Personen konnten das Haus verlassen und wurden ins Spital gebracht.

Am Sonntagabend, um 22.40 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern ein Notruf wegen eines Brandes in einem Wohnhaus an der Steinackerstrasse in Leuzigen ein. Die sofort ausgerückten Einsatz- und Rettungskräfte stellten beim Eintreffen vor Ort eine starke Rauchentwicklung sowie aus dem Gebäude aufsteigende Flammen fest. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, konnten sich zwei Erwachsene und ein Kind aus dem Haus auf ein Vordach retten, wo sie von der Feuerwehr mittels einer Leiter geborgen wurden. Ein zweites Kind konnte das Haus selbstständig verlassen. Die vier Personen wurden leicht verletzt mit Ambulanzen ins Spital gebracht. Im Zuge des Einsatzes lokalisierte und barg die Feuerwehr im Haus zwei weitere Kinder. Trotz sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen musste ihr Tod festgestellt werden.

Der Brand konnte von der Regio Feuerwehr Büren mit rund 80 Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht und gegen 2.30 Uhr gelöscht werden. Es wurde eine Brandwache gestellt. Zwei Angehörige der Feuerwehr wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Weiter standen mehrere Ambulanzen, zwei Helikopter der Rega, ein Care Team sowie die Berufsfeuerwehr Biel mit einem Grosslüfter im Einsatz. Seitens der Kantonspolizei Bern waren mehrere Patrouillen sowie diverse Spezialdienste vor Ort, heisst es in der Mitteilung.

Das Haus wurde durch den Brand stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Durch die Gemeinde Leuzigen konnte eine Wohnlösung für die betroffenen Personen gefunden werden. Die Hauptstrasse wurde bis gegen 2.00 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (kpb)