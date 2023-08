Letzte Kilbi in der Region Der Kilbi-Sonntag kommt in Biberist in einem neuen Kleid daher: Mit Gottesdienst und Brunch Am zweiten Wochenende im September steht in Biberist die Kilbi an. Dieses Jahr gibt es einige Neuerungen bei den Beizlis. Am Sonntag steht das Kinderfest auf dem Programm. Ausserdem wird ein Gottesdienst im Autoscooter durchgeführt.

Der Lunapark ist beliebt an der Kilbi in Biberist. Bild: Rahel Meier

Als letzte Kilbi in der Region steht jeweils am zweiten Wochenende im September diejenige in Biberist an. Dieses Jahr gibt es einige Neuerungen. Die wohl wichtigste: Ein ökumenischer Gottesdienst am Sonntagmorgen im Autoscooter und ein Sonntagsbrunch.

Kilbi – das ist viel Tradition. Nicht wegzudenken ist in Biberist etwa das Äntelirennen, das immer häufiger auch an anderen Orten durchgeführt wird, oder das Zwirbele. Ebenso gehört die Viertelstunde vor dem Böllerschuss, mit dem am Freitag ins Fest gestartet wird, den Kindern, die gratis auf allen Bahnen fahren dürfen.

Bei den Beizlis gibt es dieses Jahr Änderungen. Pech haben alle Gnagi-Liebhaber: Die Handballer haben das Säulizelt aufgegeben. Dafür gibt es neu Pasta vom «Giovanni’s». Fisch, Raclette, Pizza, Pouletspezialitäten, Kaffee und Kuchen – das Angebot ist breit und es hat für alle etwas. Wer lieber nur etwas trinken möchte, findet ebenfalls Platz. Parallel zum Kilbibetrieb läuft auch der Marktbetrieb.

Gottesdienst und Brunch

Neu wird am Sonntagmorgen um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Autoscooter durchgeführt. Zudem bietet der Ämmesee von 11 bis 13 Uhr einen Brunch (auf Voranmeldung). Parallel dazu startet am Sonntag erneut das Kinderfest auf dem Bleichemattt- und dem Mühlemattareal. Von 10 bis 16 Uhr lockt ein Spielparcours mit insgesamt 20 Posten.

Die Kilbi endet am Sonntagabend je nach Wetter spätestens um 20 Uhr mit zwei Böllerschüssen. Während der Dorfkilbi wird die blaue Zone im Quartier aufgehoben. Parkmöglichkeiten gibt es im Coop-Parkhaus oder beim St.-Ursen-Kreisel auf dem Afeg-Areal. (rm)