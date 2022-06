Riedholz Lastwagen der Kehrichtabfuhr umgekippt: Tödlicher Unfall in Riedholz In Riedholz kam es am Freitagmittag kurz nach 11.30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall: Dabei kippte ein Kehricht-Lastwagen auf die Seite. Die Bergung sei kompliziert, heisst es von Seiten der Kantonspolizei Solothurn.

Der umgekippte Lastwagen. Argovia Today

An der Bergstrasse in Riedholz kam es am Freitagmittag kurz nach 11.30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Laut Augenzeugen war ein Kehricht-Lastwagen involviert. Bilder zeigen, dass der Lastwagen an einem steilen Abhang umgekippt ist.

An der Bergstrasse befinden sich am Freitagnachmittag mehrere Polizei- und Feuerwehrautos sowie ein Leichenwagen. Das Gebiet ist grossräumig abgesperrt.

Die Unfallstelle. Argovia Today

Die Bergung sei eine Herausforderung, sagt Kapo-Mediensprecher Dario Panzeri gegenüber Argovia Today. Dies insbesondere, weil sich die Unfallstelle über eine Strecke von rund 100 bis 150 Meter zieht und sich in einer Steigung befindet.

Über den genauen Unfallhergang und die Umstände, warum es zu einem Todesopfer kam, ist am frühen Freitagnachmittag noch nichts bekannt. Die Kantonspolizei Solothurn hat Ermittlungen aufgenommen. (bey)

Update folgt...