Seit mehr als 40 Jahren hält Thomas Zürcher der reformierten Kirchgemeinde Biberist, beider Gerlafingen und Lohn-Ammannsegg bereits die Treue. Er wird – «so Gott will», wie er im ihm zu Ehren veranstalteten sonntäglichen Festgottesdienst betonte – ein weiteres Jahrzehnt treu bleiben. Die bewundernswert lange Amtsdauer als Kantor der Gemeinde, der neben dem Organistenamt auch den Gemischten Kirchenchor leitet, lässt sich nachrechnen.

Am 12. April 1977 umrahmte er offiziell und erstmalig den Gottesdienst. Seine grosse Lust an diesem Instrument geht weit zurück. Schon als Jugendlicher zog die Orgel ihn in ihren Bann. Sein früher autodidaktisches Spiel hatte später durch Unterricht beim Solothurner Domorganisten Bruno Eberhard und mit seinen späteren Studien zum Kirchenmusiker die nötige Professionalität erhalten.

Im Zusammenspiel mit 15 Mitgliedern aus dem Orchester Biel-Solothurn unter der Leitung von Beda Mast liess Thomas Zürcher die Gottesdienstbesuchenden an der barocken, instrumentalen Klangpracht und besonders seinem solistischen Orgelpart im Konzert Nr. 13 von Georg Friedrich Händel (1685-1759) teilhaben.

Händel hatte diese Suite in Anlehnung an ein Gedicht zu «Die Nachtigall und der Kuckuck» von Christian Fürchtegott Gellert (1715-69) komponiert, in der die Vogelstimmen Orgel und Streichern übertragen waren. Gellert übrigens ist bekannt als moralischer Philosoph und zudem Dichter von Liedtexten im Kirchengesangbuch. Ein Konzert des Briten Henry Purcell (1659-95), das in Festlichkeit und orchestraler Farbigkeit bezauberte, rundete den Gottesdienst ab.

Talente einbringen

Pfarrer Jürg Kägi, der mit viel Poesie durch den Festgottesdienst führte, hatte seine Predigt unter ein Wort des Propheten Jesaja aus dem 49. Kapitel gestellt. Jesaja fordert dazu auf, die eigene persönliche Bestimmung für Lebenslauf und –werk zu erkennen. Die Aufgabe laute an alle, Fähigkeiten und Talente für Gott und die Gemeinschaft einzubringen. An Zürcher gewandt meinte er: «Bist Du Dir bewusst, als Kirchenmusiker eine Speerspitze der Verkündigung zu sein?» Denn Sakramente gemeinsam mit der Musik formten einen wahren Gottesdienst als Vermittlung zwischen Gott und den Menschen.

Jürg Kägi zählte herausragende Ereignisse wie besondere Gottesdienste und ermutigende Erlebnisse aus Zürchers Amtsdauer auf. «Thomas zieht in der Musik alle Register, ohne sich zu verlieren», beschrieb Kägi die Quelle von dessen Energie und Motivation. Das Echo der Zuhörenden sei ihm aber wichtig, so Zürcher. Er verwende oft lieber volksnahe Musik statt schwerer, klassischer Kompositionen. «Für mich sind alle Anlässe Highlights, an denen die Musik Menschen berührt.»

Aus dem Kirchgemeinderat überbrachte dessen Präsident Heinz Stephani Dankesworte an Thomas Zürcher: «Du gehörst zu unserer Kirche. Denn in Harmonie und Wohlklang strahlt die Musik aus in Freud und Leid.» Neben seinen kirchlichen Verantwortlichkeiten ist Thomas Zürcher Leiter der Kreismusikschule Gerlafingen und dirigiert den Männerchor «Cantare» sowie den Gemischten Chor Sumiswald.