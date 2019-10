Langendorfs Gemeinderat will den Schwimmunterricht

«Alle Kinder sollten schwimmen lernen. Ich empfinde Schwimmunterricht grundsätzlich als eine Supersache.» Die Begeisterung von Gemeindepräsident Hans-Peter Berger für die im Lehrplan 21 empfohlene Sportunterrichtserweiterung teilte am Ende der Gemeinderat einhellig.

Zuvor allerdings wurden einige Kritikpunkte geäussert. Gemeindevizepräsident Daniel Hürlimann, der seine Unzufriedenheit mit dem Lehrplan 21 ausdrückte, erinnerte sich an seine Schulzeit in Langendorf, in der das Schwimmen auch dazugehörte, aber nicht wie heute vorgeschrieben mit einem Bus-Transport. «Wir fuhren mit dem Velo nach Oberdorf oder an die Aare.»

Christoph Loser, Ressortchef Bildung, widersprach: «Für Unterstufen-Kinder ist das völlig unmöglich.» Auch die vorgeschriebenen, dafür mit Pool-Basic-Brevet ausgebildeten Begleitpersonen, deren Aufgaben für den Aufenthalt im Schwimmbad noch nicht genau definiert sind, lagen den Gemeinderatsmitgliedern auf dem Magen. Ins Budget 2020 nimmt die Gemeinde 13'076 Franken für Transport und Begleitpersonen auf.

Kinderbetreuung und Kinder- und Jugendarbeit

In Langendorf gibt es bereits einen Mittagstisch für Schulkinder am Steinackerweg und einen Schülerhort. Um nun die Tagesstrukturen zusammenzuführen, hat die zuständige Arbeitsgruppe in der bisherigen Kinderkrippe Sunneschyn entsprechende Räumlichkeiten gefunden, wie Barbara Obrecht Steiner ausführte. «Es ist ein Glücksfall, dass wir dort beide Angebote unter einem Dach vereinen können», bekräftigte auch Ratsmitglied Tom Anderegg die künftige Lösung, die rund 25'000 Franken jährlich mehr kostet als gegenwärtige Beiträge in Höhe von 103'000 Franken (laut Budget 2019).

Der Gemeinderat befürwortete zudem die Leistungsvereinbarung für die offene Kinder- und Jugendarbeit mit dem Verein Begegnungszentrum Altes Spital Solothurn einstimmig. Zuvor hatte Urs Flück, Ressort Jugend und Kultur, die ausgehandelte Leistungsvereinbarung vorgestellt. Langendorf «kauft» auf Antrag der Jugendkommission künftig externe Leistungen beim Vertragspartner ein. Das Alte Spital erhält dafür jährlich einen Grundbetrag von 73 500 Franken. Die Leistungsvereinbarung kann, mit einer Frist von 12 Monaten, zum Jahresende von beiden Seiten gekündigt werden. Zu diesem Vertrag, der vier Jahre gilt, kann die Gemeindeversammlung noch Stellung nehmen.