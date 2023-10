Langendorf Unfall mit Traktor-Anhänger: Velofahrerin leicht verletzt – Baum musste gefällt werden Bei der Lichtsignalanlage Weissensteinstrasse/Fabrikstrasse in Langendorf ist am Montagmorgen eine Velofahrerin von einem Traktor-Anhänger erfasst und dabei leicht verletzt worden.

Ein Landwirt war am Montag mit seinem Traktor und beladenem Anhänger von Oberdorf herkommend in Richtung Solothurn unterwegs. In Langendorf, Höhe Verzweigung Weissensteinstrasse/Fabrikstrasse, wechselte die dortige Ampel auf Rot, weshalb der Traktorlenker eine Bremsung einleitete.

Die Bremsen des Traktors wirkten, diejenigen des Anhängers nicht. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Aus noch zu klärenden Gründen wirkten nur die Bremsen des Traktors, nicht aber diejenigen des Anhängers. Dies hatte zur Folge, dass der Anhänger den Traktor nach vorne, in Richtung einer an der Ampel stehenden Velofahrerin schob. Der Fahrer des Traktors versuchte, der Velofahrerin nach rechts auszuweichen. Dabei kam die Fahrzeugkombination von der Strasse ab und der Anhänger prallte schliesslich am rechten Strassenrand in einen Baum.

Trotz diesem Ausweichversuch wurde die Velofahrerin vom Anhänger erfasst und dabei leicht verletzt. Nebst dem Baum, welcher durch Angehörige der Feuerwehr Langendorf gefällt werden musste, wurde auch die Lichtsignalanlage beschädigt.