Langendorf Mit sportlichem Fahrplan zum internen Kontrollsystem Der Gemeinderat Langendorf genehmigt einen sportlichen Zeitplan und vergibt die Beschaffung eines Mannschaftstransporters für die Feuerwehr.

Das Gemeindehaus Langendorf. Hanspeter Bärtschi

«Wir werden keinen Papiertiger generieren», betonte der Stefan Schneider Verantwortlicher für die Einführung des Internen Kontrollsystems. Seit dem gemeinderätlichen Beschluss im Februar habe man in der Verwaltung das Projekt in 16 Teilbereiche aufgegliedert, um den Gesamtprozess «kochbuchmässig» für die Praxis aufzubereiten.

Es handelt sich um Bereiche wie die Allgemeine Verwaltung und Organisation, das Steuerwesen, Bauwesen und Werke, Personalwesen und EDV. Aufgaben und Arbeitsschritte, so Schneider, seien zugeteilt, und man orientiere sich an den Vorgaben des Kantons und ebenso an den Erfahrungen anderer Gemeinden. Definiert seien die Mindestanforderungen, die in einem Qualitätsmanagement überprüfbar seien.

Der Gemeinderat stimmte in den festgelegten Kernbereichen einer Reduzierung für den ersten Schritt zu und war mit dem geplanten Ablauf einverstanden. Langendorf gehört zu den rund 30 Prozent der solothurnischen Gemeinden, die bereits mit der Arbeit am Internen Kontrollsystem begonnen haben und einen «sportlichen Fahrplan» vorlegen.

Auftrag geht nach Recherswil

Die Feuerwehr Langendorf möchte ihren inzwischen betagten Mannschaftstransporter erneuern. Wie Feuerwehrkommandant Pascal Arn berichtete, hat eine umfangreiche Erfassung aller notwendigen Kriterien für die Ersatzbeschaffung stattgefunden. Im Angebotsverfahren stimmte der Rat der Vergabe des Auftrags an die Firma Feumotech in Recherswil zu.

Das von der Gemeindeversammlung bewilligte Kostendach von 120'000 Franken wird um rund 6000 Franken unterschritten. Mehr als 9000 Franken zahlt die Firma als langjähriger Servicepartner für das alte Fahrzeug. Rund 35 Prozent der Kosten erstattet die Solothurnische Gebäudeversicherung. Allerdings muss sich Langendorf auf eine Wartefrist von rund 16 Monaten einrichten. Die Lieferung könnte im 4. Quartal 2024 erfolgen.

Differenzierte Gebührenanhebung

Die Spezialkommission Abfallkonzept hat sich mit der gesamten Entsorgungspraxis in Langendorf und damit auch mit dem aus dem Jahr 1994 stammenden Abfallreglement auseinandergesetzt. Ziel ist eine Ressourcen schonende Entsorgung und eine Gebührenordnung gemäss Verursacherprinzip.

Definiert sind auch rechtliche Möglichkeiten für die Gemeinde, die Herkunft wild deponierten Abfalls ausfindig zu machen. Die Gemeindeversammlung ist am 20. Juni für die Genehmigung zuständig. Die Entsorgungsgebühr wird in eine Gebühr für Hauskehricht und Grüngut «gesplittet».

Umgestaltet wird auf Antrag der Planungskommission der Knoten Heimlisberg-, Konzerthallen- und Schulhausstrasse. Die Aufhebung der bisherigen «Stop»-Signalisation wird laut Gemeinderat Ivan Flury publiziert.