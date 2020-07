Lachen ist die beste Medizin: «Zucco» präsentierte sein neues Programm «Darum!»

Comedy, jetzt erst recht. Oder eben «Darum!», wie Claudio Zuccolini sein neues Programm getauft hat. Nichts ist ihm heilig, weder sein mittlerweile gestorbener Hund, noch sein Alter, noch der unheimliche Virus, der die halbe Menschheit in Panik versetzt. Denn Lachen ist die beste Medizin. Es hilft zwar nicht bei einer Infektion mit dem neuen Virus, aber Lachen hilft ganz sicher gegen eine Depression, die wegen der Coronakrise aufziehen könnte.

Gleich drei Jubiläen feierte «Zucco» in seinem neuen Programm: Zwanzig Jahre Ehe, dreissig Jahre Übergewicht und seinen fünfzigsten Geburtstag. «Wäre ich ein Auto, dann würde man jetzt entscheiden, ob ich verkauft oder zu Tode gefahren werde», meint er zu seinem physischen Zustand.

Am Freitag trat der Bündner mit seinem neuen Programm «Darum!» im Rahmen der Eventserie «Limited Edition» in der Attisholz-Arena auf. Gekommen sind immerhin 250 Personen, die in drei Sektoren mit je unter 100 Leuten aufgeteilt herzhaft lachen durften. Gruppen, die ihre Tickets zusammen über Eventfrog gekauft hatten, durften zusammensitzen und zwischen den Gruppen blieb immer mindestens ein Sitzplatz frei – so wie es die aktuellen Hygienevorschriften vorschreiben.

Nun geht die «Limited Edition» am Mittwoch weiter mit dem Kinofilm «Das perfekte Geheimnis». Am Freitag tritt mit Florian Ast eine weitere nationale Grösse auf und am Samstag spielen van Baker und Band, bestens bekannt von der Heso. «Wir machen weiter, auch wenn es derzeit sehr schwierig ist. Solche Events sind unser Leben», sagt Veranstalter Harri Kunz zu seiner Motivation. «Mit wir meine ich alle Mitarbeiter von Up-Event und Powerhouse.» Kunz plant zudem, kurzfristig weitere Anlässe dieser Art auch für den Monat August auf die Beine zu stellen. (hps)