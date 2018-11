«Wir haben 2010 mit einer Maschine und ohne einen einzigen Kunden begonnen», sagt lachend Andreas Villiger, CEO und Mitinhaber der Mythentec AG in Biberist. Zu Hause ist das Kunststoffwerk in den Hallen der ehemaligen Präzisionsteileherstellerin Mühlemann. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 22 Mitarbeitende, Tendenz steigend.

Bis Ende Jahr werden zwei zusätzliche Angestellte hinzukommen und fünf weitere Stellen sind noch offen. Zudem werden 2019 zur ursprünglichen Produktions- und Lagerfläche von 2300 Quadratmeter weitere 600 Quadratmeter neu hinzu gemietet. Inzwischen ist Mythentec die grösste Mieterin in der ehemals leerstehenden Fabrik.

Kapazitäten «gut ausgelastet»

Grund für die Expansion ist die gute Auftragslage, wie Villiger erklärt. Umsatzzahlen will er nicht nennen. Nur soviel: «Über die vergangenen Jahre haben wir jährlich fünf bis acht neue Kunden gewinnen können.» Die Kapazitäten seien derzeit gut ausgelastet, weshalb gerade zwei zusätzliche Spritzgiessmaschinen angeschafft wurden. Der Maschinenpark umfasst heute elf hochmoderne Kunststoff-Spritzgiessanlagen. Die Entwicklung sei aber nicht linear verlaufen. So habe man fünf Jahre nach der Firmengründung einen Grosskunden verloren, der rund einen Viertel an den Umsatz beigetragen hat. Dieser liess seine Teile neu in Asien produzieren. «Doch mit solchen Rückschlägen müssen wir leben.»

Die Jungfirma ist in zwei Segmenten aktiv: Entwicklung und Fertigung von Kunststofferzeugnissen für Kunden sowie von Eigenprodukten. Es dreht sich aber immer um die Herstellung verschiedenster Teile und Komponenten aus thermoplastischem Kunststoff bis hin zum Hochleistungs-Kunststoff. Die zur Herstellung der Teile nötigen Werkzeuge lässt Mythentec in der Schweiz, in Italien und in China herstellen. Diese bleiben immer im Besitz der Kunden, gelagert werden sie bei Mythentec. Entwickelt und konstruiert werden die Teile und Werkzeuge in Zusammenarbeit mit den Kunden und den Werkzeugbauern. Die in China hergestellten Werkzeuge seien 30 bis 40 Prozent günstiger. Die Qualität stimme, versichert Villiger. Jedes Werkzeug werde vor Ort abgenommen und er kenne alle Lieferanten persönlich. Bei sehr hohen Anforderungen an die Qualität und die Präzision lasse man die Werkzeuge in der Schweiz oder in Norditalien herstellen. Letztlich entscheide der Kunde, wo das Werkzeug gefertigt werde. «Wir leisten die technische Beratung.»