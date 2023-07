Kultur- und Anerkennungspreis «Vielfältiges Repertoire und Spielwitz»: Bucheggberger Kulturpreis 2023 geht an die Band Sodi & Co Der diesjährige Kultur- und Anerkennungspreis Bucheggberg geht an Sodi & Co. Die siebenköpfige Formation um Bandleader Walter Eberhard ziehe mit vielfältigem Repertoire und Spielwitz seit Jahrzehnten das Publikum in ihren Bann, schreibt die Jury.

Sodi & Co in Worte zu fassen, sei etwa so schwierig, wie einem Fisch das Laufen beizubringen. So schreibt die Jury des Bucheggberger Kulturpreises in der Mitteilung. Und versucht es trotzdem:

«Das Repertoire der Band ist äusserst vielfältig und reicht von heiteren Mollakkorden bis zu melancholischen Bluesrhythmen. Wie ein roter Faden ziehen sich die Jugenderinnerungen der Bandmitglieder durch sämtliche Titel.»

Sodi & Co erhalten den Bucheggberger Kulturpreis 2023. PD

Die Band um Walter Eberhard erhält den Kultur- und Anerkennungspreis Bucheggberg 2023. Dieser wird an Organisationen, Gruppen oder Einzelpersonen verliehen, die sich im und für den Bucheggberg kulturell, sozial oder sportlich verdient gemacht haben. Der 1992 erstmals verliehene Preis ist mit 1000 Franken dotiert. Die Verleihung findet am 1. September 2023 um 19 Uhr auf Schloss Buchegg statt.

Die Anfänge von Sodi & Co reichen bis in die 1970er Jahre zurück, als Walter Eberhard und Hans Schluep beide als Posaunisten in der Musikgesellschaft Schnottwil spielten. Für die Finanzierung seien Lose verkauft worden, der Markt in Schnottwil allerdings zu klein. So zogen Eberhard und Schluep musizierend durch die Beizen im Nachbardorf Messen und wurden so ihre Lose los.

Zu Eberhard (Handorgel) und Schluep (Posaune, Schreckophon) stiessen Werner Leuenberger (Trompete, Waschbrett), Niklaus Eberhard (Basstuba, Banjo), Hanspeter Bach (Klarinette). Ergänzt wurde die Formation durch Andreas Beer (Tenorposaune) und Markus Jetzer. Immer wieder halfen auch Hans Hofstetter (Sousaphon) und Res Thöni (Schwyzerörgeli) aus.

PD

Die Band experimentierte mit selbst gemachten Instrumenten. Etwa einem Banjo-Jack, eine Röndle oder eben dem Schreckophon. Ein vielseitiges Repertoire zeichne denn auch Sodi & Co aus. Über 600 Auftritte in der ganzen Schweiz hat die Bucheggberger Band gespielt.

Ganz ohne Strom kommt Sodi & Co indes aus. Trotzdem werde nun der Stecker gezogen: Am 13. November 2023 gibt das Septett auf dem Ischhof in Aetigkofen sein Abschiedskonzert.