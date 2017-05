Kürzer und unfreundlicher geht nicht mehr. Die Gemeinderatssitzung kurz nach den für den Gemeindepräsidenten Manfred Küng unerfreulichen Gemeinderatswahlen dauert kaum 20 Minuten. Dabei beschränkte Küng sich aufs Worterteilen und das Durchführen der Abstimmungen. Offenbar wurde eine Unlust, noch einen Funken Energie für die Gemeinde zu spenden, die ihn nicht einmal mehr im Gemeinderat haben will.

Es war an Ursula Müller einige freundliche Worte zu spenden. Sie gratulierte im Namen der FDP dem künftigen Gemeindepräsidenten Simon Wiedmer. Dieser holte an den Gemeinderatswahlen am meisten Stimmen, kandidierte für das Gemeindepräsidium und fand sich am Montagabend als alleiniger Kandidat wieder. Die SVP verzichtete auf eine Kandidatur. «Simon Wiedmer hat trotz Turbulenzen nicht das Handtuch geworfen und durchgehalten. Und er hat eine Sozialkompetenz, die man im Dorf schätzt, wie die Wahlen gezeigt haben.»

Bilanz per Mitteilung

Eine Stunde nach der Sitzung versandte der einzige gewählte SVP-Gemeinderat Rémy Wyssmann eine Medienmitteilung hinterher. Er zieht darin Bilanz der SVP-Ära im Kriegstetter Gemeinderat (seit 2009) und der kurzen Küng-Ära (2013–2017) im Gemeindepräsidium. Die Gemeinderatssitzungen seien heute straff und strukturiert geführt.