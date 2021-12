Tele M1

Kriegstetten Töfffahrer wird bei Unfall schwer verletzt Ein Autolenker kollidierte am Donnerstag bei der Autobahneinfahrt Kriegstetten mit einem Motorradfahrer. Dieser wurde schwer verletzt und musste von der Rega ins Spital geflogen werden.

Am Donnerstagmorgen, kurz vor 6.30 Uhr, ist in Kriegstetten ein Autofahrer beim Versuch, in die Autobahneinfahrt abzubiegen, mit einem entgegenkommenden Motorradlenker zusammengeprallt. Dieser wurde dabei schwer verletzt und wurde von einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Nach Angaben der Kantonspolizei Solothurn hatte der BMW-Fahrer den Töfflenker, der in Richtung Kriegstetten unterwegs gewesen war, aus noch ungeklärten Gründen übersehen.

«Gemäss unseren Informationen hat sich der Motorradlenker schwerste Verletzungen zugezogen. Wie sein momentaner Gesundheitszustand ist, wissen wir leider noch nicht. Aber wir hoffen das Beste für ihn», sagt Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn gegenüber dem Fernsehsender Tele M1.

Der BMW-Fahrer blieb beim Unfall unverletzt. Die Autobahneinfahrt in Richtung Zürich musste vorübergehend gesperrt werden. Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen des Unfalls (032 627 70 70).

Regelmässig Unfälle an dieser Stelle

Wie Tele M1 berichtet, komme es an der besagten Ein- und Ausfahrt der A1 zwischen Kriegstetten und Gerlafingen laut mehrerem Anwohnern mindestens einmal pro Monat zu einem Unfall. Der Zusammenstoss vom Donnerstag reihe sich in diese Bilanz ein. Gegenüber Tele M1 sagt ein Anwohner aus Kriegstetten, dass die Strecke mit dem Hügel sehr unübersichtlich ist. «Es ist sehr unübersichtlich mit dem Hügel, den die Einfahrt hat. Man sieht schlecht auf die andere Seite und kann schlecht einschätzen, wie schnell das Auto entgegenkommt.»

Die Verkehrsführung werde den heutigen Anforderungen mit mehr Verkehr einfach nicht mehr gerecht, sagt er. Für ihn wäre die Lösung eine zusätzliche Ein- und Ausfahrt. Und: «Die Infrastruktur ist aus der Zeit, als die Autobahn gebaut wurde. Dazumal hatte es viel weniger Anwohner.» Schliesslich sei es ja nicht nur der Autobahnanschluss von Kriegstetten, sondern auch derjenige der umliegenden Dörfer. Sehr wahrscheinlich reiche das nicht mehr.