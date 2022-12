Weihnachtsspiel Singspiel in der Kriegstetter Turnhalle: Focus Jugend spielt die Weihnachtsgeschichte von Elch Olaf Die berührende und zugleich humorvolle Geschichte wurde in einem Singspiel in der Mehrzweckhalle gezeigt.

Weihnachtsspiel von Focus Jugend 2022: Olaf, der Elch. Hanspeter Bärtschi

In der beinahe vollen Mehrzweckhalle in Kriegstetten spielten am Donnerstagmorgen die Kinder von Focus Jugend das Weihnachtsspiel von Elch Olaf. Sie wurden tatkräftig von Schülerinnen und Schülern des Schulverbandes Halten-Oekingen-Kriegstetten unterstützt.

Dem Stück liegt eine berührende und zugleich humorvolle Geschichte zugrunde. Es basiert auf dem Weihnachtsbilderbuch «Olaf, der Elch», gezeichnet und geschrieben von Volker Kriegel.

Singspiel: Olaf, der Elch. Hanspeter Bärtschi

Die Theaterszenen (Regie: Selina Meyer) sind verwoben mit passenden Chorliedern und Klavierbegleitung durch Philipp Stampfli (musikalische Leitung: Lea Schneider). Am Abend folgte eine zweite Vorstellung. (uby)