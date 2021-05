Kriegstetten Erfolg für den Gemeinderat: Poststelle bleibt bis mindestens 2024 Die Post lenkt ein. Statt Hausservice bleibt die Filiale in Kriegstetten vorderhand bestehen.

Bis mindestens 2024 bleibt die Post in Kriegstetten. rm

Mit grosser Freude hat der Gemeinderat zur Kenntnis genommen, dass die Poststelle in Kriegstetten in den nächsten Jahren, bis mindestens 2024, erhalten bleibt. Dies schreibt der Gemeinderat in einer Medienmitteilung.

Diesem Entscheid von Seiten der Post sind diverse persönliche Gespräche und Verhandlungen zwischen dem Gemeindepräsidenten und den Verantwortlichen der Post vorausgegangen. Der Gemeinderat hat sich im Vorfeld gegen den Hausservice, den die Post für die Gemeinde in Betracht gezogen hat, stets gewehrt.

Die Schalteröffnungszeiten der Poststelle werden leicht angepasst. Die Öffnungzeiten sind ab 5. Juli 2021 wie folgt: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und nachmittags von 15 bis 18 Uhr. Samstag: 9 bis 11 Uhr.