Kriegstetten Die Baukommission von Kriegstetten wird per Ende Februar aufgelöst Die Umstrukturierung im Bauwesen macht die Baukommission überflüssig. Nun zieht der Gemeinderat die Konsequenzen.

Kriegstetten schafft die Baukommission ab. Rahel Meier

Die Umstrukturierung des Bauwesens ist seit 2019 ein grosses Thema im Gemeinderat. Mit der organisatorischen Reorganisation der Baubelange provisorisch ab 1. August 2020 (Gemeinderat) und definitiv ab 1. Januar 2021 (Gemeindeversammlung) seien vorübergehend die richtigen und geeigneten Massnahmen getroffen worden hin zu einer professionellen, effizienten und nachhaltigen Abwicklung von Bauvorhaben, schreibt der Gemeinderat von Kriegstetten in einer Mitteilung.

Der Gemeinderat setzte sich 2020 das Ziel, die getätigte Umstrukturierung nach zwei Jahren zu überprüfen und wenn nötig, Anpassungen vorzunehmen. Nun erfolgte die Überprüfung etwas früher. «Die Gespräche mit den Nachbargemeinden im Rahmen der Prüfung der Machbarkeit von Zusammenarbeiten haben gezeigt, dass unser System Fragen offenlässt. Diese wollen wir bereits jetzt klären», erklärt Gemeindepräsident Simon Wiedmer. Die Resultate der Prüfung sollen im Übrigen im Mai kommuniziert werden.

«Dreiköpfige Baukommission erweist sich als obsolet»

Es habe sich gezeigt, so der Gemeinderat von Kriegstetten, dass dank einer professionellen Bauverwaltung die Qualität im Bauwesen wesentlich gesteigert werden konnte. Allerdings erweise sich die dreiköpfige Baukommission als obsolet.

Die Entscheidungsbefugnis sei rein formeller Natur, da die Bauverwaltung die Baugesuche inhaltlich auf ihre Vereinbarkeit mit dem geltenden Baurecht prüft und der Baukommission zum Beschluss unterbreitet. Die Baukommission könne die Anträge aus der Bauverwaltung quasi nur noch absegnen, da keinerlei Entscheidungsspielraum bestehe.

Deshalb hat sich der Gemeinderat mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine Baukommission in der heutigen Form noch zeitgemäss ist und an diesem Modell festgehalten oder ob ein neuer Weg zur Organisation im Bereich Bau eingeschlagen werden soll.

Weil es immer schwieriger werde, aus der Bevölkerung geeignete Personen als Kommissionsmitglieder zu finden, die gesetzlichen Bestimmungen klare Vorgaben für Bauprojekte enthalten, die Abteilung Bau nun durch eine ausgebildete Fachperson geführt wird und der Gemeinderat Kriegstetten ohnehin im Planungsbereich, für den er verantwortlich ist, mit externen Fachberatern zusammenarbeitet, wird die Baukommission per Ende Februar 2022 aufgelöst.

Die Auflösung der Kommission sei eine reine Zeiterscheinung und sei nicht zuletzt auch aus finanziellen Gründen sinnvoll, so der Gemeinderat.

Stelle des Verantwortlichen «Elektra» wird geschaffen

Für den Netzbereich wird die Stelle des Verantwortlichen «Elektra» geschaffen, da Kriegstetten noch immer Eigentümer des Stromnetzes ist, das durch eine Fachperson unterhalten werden muss. Die Bauverwaltung, der Verantwortliche «Elektra» und das Bausekretariat werden zwar verwaltungsorganisatorisch in den Gemeinderat eingegliedert – bleiben aber vom Gemeinderat im Baubewilligungsverfahren unabhängig.

Bindeglied ist der Ressortverantwortliche Bau und Wald. Die 20 Stellenprozente für das Bausekretariat verbleiben bei der Finanzverwalterin, da beide Bereiche sich überlappen.

Der Gemeinderat nimmt per sofort eine langsame Überleitung in das neue Modell vor und wird die gesetzlichen Anpassungen zu gegebener Zeit, spätestens bis Ende Legislatur, vornehmen. Informationen und erste mögliche Reglementsanpassungen dürfte es an der Gemeindeversammlung im Juni geben, so Wiedmer.