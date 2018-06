Der Fussgängerstreifen auf Höhe der Tankstelle wird künftig wegfallen. Die Strasse kann wie heute schon, beim Hochhaus mittels Fussgängerstreifen und Lichtsignalanlage gequert werden. «Wir würden zudem zusätzlich gerne bei der Emmenbrücke eine Treppe hinunter an den Fussweg entlang der Emme bauen», meint Peter Portmann.

Mit der Umgestaltung der Hauptstrasse sollen auf Höhe der Migros zwei neue Bushaltestellen, ebenfalls als Fahrbahnhaltestellen, erstellt werden. Dies erleichtert dem Bus die Kreiseldurchfahrt.

Langsamverkehr neu führen

«Ein Kreisel mit Bypass ist für Velofahrer grundsätzlich nicht einfach zu fahren», meint Stefan Gantenbein. Man bietet dem Langsamverkehr deshalb Ausweichrouten. Wer von Solothurn in Richtung Subingen, oder umgekehrt, fahren möchte, kann die Veloroute 802 benützen. Damit wird der Kreuzplatz umfahren. Diesen Weg können auch alle nehmen, die in Richtung Kriegstetten unterwegs sind.

Neu soll zudem eine Langsamverkehrsroute realisiert werden, die die Velofahrer aus Richtung Luterbach kurz nach dem Bahnübergang in den Bocciaweg und von dort aus in die Untere Emmengasse führt. Die Einfahrt der Unteren Emmengasse in die Luzernstrasse soll dementsprechend für alle Verkehrsteilnehmer verbessert werden. «Dieses Teilprojekt ist zurzeit in der Vernehmlassung bei allen beteiligten Parteien», so Peter Portmann.

Grundsätzlich kann der Kreuzplatz aber auch weiterhin mit dem Velo durchfahren werden. Ausser auf der Bahnhofstrasse werden überall Velostreifen markiert. «Dort haben wir zu wenig Platz. Darum möchten wir den neuen Veloweg möglichst schon vorgängig bauen.»

Kleiner Wermutstropfen

Die Tankstelle beim Kreuzplatz kann künftig nur noch von Solothurn her angefahren werden. Auch die Wegfahrt wird nur noch in Richtung Subingen oder Kriegstetten möglich sein. «Das ist sicher nicht ganz glücklich», ist sich Stefan Gantenbein bewusst. «Aber eine bessere Lösung gibt es an dieser Stelle nicht.» Immerhin sei ein Richtungswechsel via Kreisel relativ einfach möglich.